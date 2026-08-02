به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شریف ابومیسم در یادداشتی، راهپیمایی اربعین را جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی انسانی توصیف کرد و نوشت میلیون‌ها زائر از ملیت‌ها و مذاهب مختلف، با حضور در این آیین، پیام همدلی، خدمت به همنوع و اخلاص در راه خدا را به نمایش می‌گذارند.

به اعتقاد وی، این بُعد انسانی در کنار جنبه‌های دینی و اجتماعی، اربعین را به الگویی از همزیستی، ایثار و مسئولیت‌پذیری در برابر دیگران تبدیل کرده است.

وی با اشاره به نهضت امام حسین(ع)، فلسفه قیام عاشورا را اصلاح امت، مبارزه با ظلم و پاسداری از ارزش‌های اخلاقی دانست و تأکید کرد که واقعه کربلا با وجود همه سختی‌ها و فداکاری‌ها، الهام‌بخش آزادی‌خواهان در طول تاریخ بوده است.

نویسنده معتقد است حرکت کاروان اهل‌بیت(ع) و بازگشت آنان به کربلا در اربعین، نمادی ماندگار از مقاومت، صبر و ایستادگی در برابر ستم به شمار می‌رود.

این تحلیل همچنین اربعین را نماد زنده ماندن فرهنگ مقاومت و عدالت‌طلبی معرفی می‌کند و بر این باور است که عشق به امام حسین(ع) توانسته روحیه ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی را در میان نسل‌های مختلف زنده نگه دارد.

به نوشته ابومیسم، این فرهنگ موجب شده است که هیچ قدرت نظامی، سیاسی یا اقتصادی نتواند پیام عاشورا و آرمان‌های آن را از میان ببرد.

نویسنده در پایان تأکید می‌کند که راهپیمایی اربعین، هر سال با حضور گسترده میلیون‌ها انسان، پیام جاودانه عاشورا را بازآفرینی می‌کند و نشان می‌دهد آرمان‌های امام حسین(ع) همچنان الهام‌بخش ملت‌ها در مسیر آزادی، عدالت و دفاع از کرامت انسانی است؛ آرمان‌هایی که به باور وی، با گذشت زمان نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه در وجدان ملت‌های آزاده جهان ریشه‌دارتر شده است.

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