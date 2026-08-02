به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، در نشست فوقالعاده بررسی تحولات امنیتی منطقه، بر ضرورت جلوگیری از هرگونه عملیات یا تهدیدی که از خاک عراق علیه کشورهای همسایه انجام شود، تأکید کرد.
وی همچنین از تشکیل یک کمیته امنیتی مشترک خبر داد و خواستار تدوین سازوکارهای بازدارنده برای جلوگیری از تکرار هرگونه نقض احتمالی در آینده شد.
الزیدی در این نشست، دستگاههای امنیتی عراق را به اجرای دقیق قانون، تقویت امنیت و ثبات داخلی و انجام کامل مسئولیتهای خود در صیانت از حاکمیت ملی و رعایت اصل حسن همجواری فراخواند.
وی تأکید کرد نیروهای مسلح عراق آمادگی کامل دارند تا با هرگونه اقدامی که امنیت کشورهای همسایه را از خاک عراق تهدید کند، مقابله کنند.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر عراق، بغداد بر تعهد خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک این کشور بهعنوان مبدأ یا مسیر هرگونه حمله علیه کشورهای دوست و همسایه پایبند است و این رویکرد را در چارچوب حفظ حاکمیت ملی، احترام به حقوق بینالملل و تقویت ثبات منطقه دنبال میکند.
این مواضع در شرایطی مطرح شده است که همزمان برخی رسانهها از بررسی گزینههای جدید از سوی دولت آمریکا درباره ایران خبر دادهاند و وزارت خارجه آمریکا نیز با صدور هشداری، از شهروندان خود در خاورمیانه خواسته است با توجه به احتمال اختلال در پروازها و تشدید تنشهای منطقهای، تدابیر احتیاطی لازم را در نظر بگیرند.
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