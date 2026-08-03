بیرم: حکومتی که نماینده مردم نباشد، مشروعیت ندارد و ماندگار نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در راستای گرامی‌داشت شهدای مقاومت اسلامی در شهرک زبقین، آیین بزرگداشتی برای شهدای نبرد «العصف المأکول» برگزار کرد. این مراسم با حضور حسین جشی، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، مصطفی بیرم، وزیر پیشین کار، جمعی از مسئولان منطقه جبل عامل، خانواده‌های شهدا، علما، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و شمار زیادی از مردم برگزار شد.

مصطفی بیرم در این مراسم با تجلیل از ایستادگی و فداکاری‌های مردم لبنان، اظهار داشت: ملت مقاومت با وجود همه دردها، شهادت‌ها و خسارت‌های مادی، هرگز شکست نخورده است؛ زیرا از اراده و ایمانی برخوردار است که هیچ قدرتی قادر به سلب آن نیست.

وی با تأکید بر نقش مقاومت در دفاع از لبنان گفت: مقاومت خود را متعلق به پروژه الهی، انسانی و ملی می‌داند و همواره در مسیر حفظ کشور، تقویت وحدت ملی و ساختن دولتی مقتدر حرکت کرده است.

به گفته وی، مقاومت هیچ‌گاه قدرت خود را ابزاری برای تضعیف دیگران قرار نداده و توان خود را در خدمت همه مردم لبنان به کار گرفته است.

وزیر پیشین کار لبنان در ادامه با انتقاد از عملکرد حاکمیت این کشور تصریح کرد: حکومتی که نماینده مردم، خواسته‌ها، رنج‌ها و آرمان‌های آنان نباشد، فاقد مشروعیت واقعی است و ماندگاری نخواهد داشت.

وی همچنین مدعی شد چنین رویکردی به رژیم صهیونیستی امکان داده است تا در برابر دیدگان جهانیان به تخریب خانه‌های مردم لبنان ادامه دهد و تأکید کرد که مقاومت در برابر این تجاوزها ایستادگی خواهد کرد.

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