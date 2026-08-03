به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی برای دویستونودوهشتمین روز متوالی به نقض توافق آتشبس در نوار غزه ادامه داد و با انجام حملات هوایی و توپخانهای به مناطق مختلف این باریکه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ فلسطینی را به شهادت رساند و دهها نفر دیگر را مجروح کرد.
در شهر غزه، چهار فلسطینی در حمله هوایی به یک خودرو در نزدیکی دادگاه شرعی به شهادت رسیدند. همچنین در حملهای دیگر به خیابان الثورة در محله الرمال، سه فلسطینی شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند.
در مرکز نوار غزه نیز دو برادر فلسطینی بر اثر حمله به خودروی حامل آنان در ورودی شهر دیرالبلح جان باختند. در شمال غزه نیز محمد هانی حسین بر اثر حمله به اطراف بیمارستان «الیمن السعید» در اردوگاه جبالیا به شهادت رسید؛ وی پس از پدر و سه برادرش که پیشتر در حملات رژیم صهیونیستی شهید شده بودند، به خانواده شهدا پیوست.
منابع پزشکی همچنین از شهادت دو فلسطینی دیگر بر اثر شدت جراحات ناشی از حملات پیشین خبر دادند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای توافق آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، بر اثر نقضهای مکرر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی، یکهزار و ۲۳۰ نفر به شهادت رسیده و چهار هزار و ۷۶ نفر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۴ شهید از مناطق مختلف غزه کشف و منتقل شده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد با احتساب شهدای جدید، شمار قربانیان جنگ در نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۵۶ شهید و ۱۷۴ هزار و ۱۸۵ مجروح رسیده است.
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