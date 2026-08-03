به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب زکی، نویسنده و تحلیلگر فلسطینی، در یادداشتی با اشاره به سوابق عملیات‌های مخفی رژیم صهیونیستی، از جمله حمله به ناو آمریکایی «لیبرتی» در سال ۱۹۶۷ و پرونده موسوم به «رسوایی لاوون» در دهه ۱۹۵۰، مدعی شد این رژیم برای تحقق اهداف راهبردی خود از اجرای عملیات‌های پنهان و نسبت دادن مسئولیت آن به دیگران ابایی ندارد.

وی با استناد به این سوابق، احتمال نقش‌آفرینی تل‌آویو در حمله به تأسیسات گازی دمیاط مصر را مطرح کرد و خواستار روشن شدن ابعاد این حادثه شد.

زکی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه، مدعی شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در رویارویی با ایران، با بن‌بست راهبردی روبه‌رو شده‌اند.

به اعتقاد وی، شکست در دستیابی به اهداف نظامی، ناتوانی در تأمین امنیت متحدان و ناکامی در مدیریت پیامدهای بحران، موجب شده است گزینه کشاندن بازیگران جدید به عرصه درگیری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

این تحلیلگر فلسطینی با اشاره به برخی مواضع مقامات صهیونیستی درباره آنچه «ائتلاف سنی» خوانده‌اند، مدعی شد که تلاش برای متهم کردن ایران در حوادثی مانند حمله به دمیاط، می‌تواند با هدف تغییر افکار عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت برخی کشورهای منطقه، از جمله مصر، در تقابل با تهران صورت گیرد.

وی تأکید کرد تکرار چنین حوادثی ممکن است فضای افکار عمومی را به‌تدریج تحت تأثیر قرار دهد.

زکی در پایان خاطرنشان کرد که جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، مستلزم روشن شدن حقیقت درباره این‌گونه حوادث و پرهیز از نسبت دادن شتاب‌زده مسئولیت آنها به طرف‌های مختلف است.

وی مدعی شد رژیم صهیونیستی سابقه بهره‌گیری از عملیات‌های موسوم به «پرچم دروغین» را دارد و از منظر سیاسی و اقتصادی، بیشترین سود را از گسترش دامنه بحران‌ها و ورود بازیگران جدید به درگیری‌های منطقه‌ای می‌برد.

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