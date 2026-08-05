همکاری گسترده موکب حرم مطهر بانوی کرامت با رسانه ملی در ایام اربعین حسینی

ش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید مرتضی موسویان، در گفتوگویی خبری با اشاره به فعالیتهای بخش رسانه موکب عمود ۱۰۸۰ در ایام اربعین اظهار کرد: حوزه رسانه موکب با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف، مسئولیت تولید و انتشار خبر مکتوب، خبر ویدئویی، گزارشهای تصویری، عکاسی، تولید کلیپهای گزارشی و حالوهوایی، ریلز، استوری و سایر محتوای ویژه فضای مجازی را بر عهده داشت و در کنار آن، اطلاعرسانی برنامهها، انعکاس خدمات موکب و پخش زنده مراسم و برنامههای اربعینی بهصورت مستمر انجام شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مأموریتهای این بخش، فراهمسازی زیرساختهای رسانهای برای انعکاس فعالیتهای موکب بود، افزود: در حوزه رسانه و ارتباطات، واحد پشتیبانی فنی مسئول آمادهسازی زیرساختهای استقرار واحد سیار، سامانه SNG و تجهیزات ماهوارهای بود تا بستر لازم برای پخش زنده برنامهها از طریق شبکههای سراسری و استانی فراهم شود. همچنین اتاق رژی با استقرار کامل عوامل تولید فنی فعالیت خود را آغاز کرد و واحد ارتباطات نیز ارسال باکیفیت تصاویر به مراکز پخش را بر عهده داشت.
مدیر بخش رسانه موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به تولیدات رسانهای این مجموعه تصریح کرد: در ایام اربعین، آیتمهای متنوع، نماهنگها، مستندها، گزارشهای تصویری و کلیپهای متعددی از پیادهروی اربعین، مسیر مشایه و خدمات موکب تولید و منتشر شد. همچنین با توجه به محورهای فرهنگی ابلاغی، تولیدات ویژهای با موضوع تبیین شخصیت و مکتب رهبر شهید تهیه و در بسترهای مختلف رسانهای منتشر شد.
موسویان با اشاره به پوشش برنامههای فرهنگی و مذهبی موکب گفت: تمامی مراسم حسینیه موکب که پس از اقامه نمازهای جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا با سخنرانی و مرثیهسرایی برگزار میشد، بهصورت کامل در بخشهای مختلف رسانهای پوشش داده شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
وی ادامه داد: از دیگر برنامههای شاخص، اجرای ویژهبرنامههای شبانگاهی در مقابل موکب و در جمع زائران بود که با الگوگیری از برنامه «میدان ایران» برگزار شد. این برنامه با اجرای سرکار خانم شایان و با حضور حاج حسین یکتا و سرکار خانم الهام چرخنده برگزار شد. با توجه به رویکرد موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در خدمترسانی به بانوان و دختران، روایتگری و حضور خانم چرخنده از بخشهای ویژه این برنامهها به شمار میرفت.
مدیر بخش رسانه موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به همکاری گسترده با رسانه ملی خاطرنشان کرد: شبکه افق بهصورت مستمر در موکب حضور داشت و ضمن پوشش برنامهها، تولیدات رسانهای متعددی را نیز از این مجموعه انجام داد. همچنین برنامه «یاد خدا» هر روز پیش از اذان مغرب از شبکه قرآن، برنامه «عمود ۱۰۸۰» از سیمای نور قم، برنامه «سمت خدا» از شبکه سه سیما و برنامه «در آستان خورشید» با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای موکب تولید و پخش شد.
وی در پایان تأکید کرد: علاوه بر این، شبکههای مختلف سراسری و استانی با استفاده از تصاویر، گزارشها و تولیدات رسانهای موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰، خدمات، برنامهها و فضای معنوی این موکب را به مخاطبان داخلی و بینالمللی معرفی کردند و تلاش شد تا جلوهای از خدمت خادمان کریمه اهلبیت (س) در مسیر پیادهروی اربعین به بهترین شکل منعکس شود.
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