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نیروهای مسلح یمن: یک نفتکش سعودی را هدف قرار دادیم و ۲۹ نفتکش دیگر را وادار به عقب‌نشینی کردیم

۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
کد مطلب: 1848881
نیروهای مسلح یمن: یک نفتکش سعودی را هدف قرار دادیم و ۲۹ نفتکش دیگر را وادار به عقب‌نشینی کردیم

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند در ادامه عملیات دریایی خود، یک نفتکش سعودی را در شمال دریای سرخ با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده‌اند و هم‌زمان از عبور ۲۹ نفتکش دیگر جلوگیری کرده و آنها را به عقب‌نشینی وادار ساخته‌اند. به گفته این نیروها، این اقدامات در چارچوب اجرای سیاست «محاصره در برابر محاصره» انجام شده و تا زمان پایان محاصره یمن ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۶) با انتشار بیانیه‌ای که توسط سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی این نیروها، قرائت شد، اعلام کردند یک نفتکش سعودی با نام «وفاء» را در شمال دریای سرخ، مقابل منطقه «ینبع»، با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

در این بیانیه ادعا شده است که این حمله با دقت به هدف اصابت کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که با این عملیات، شمار نفتکش‌های سعودی که از زمان آغاز ممنوعیت تردد دریایی در ۲۲ ژوئیه هدف قرار گرفته‌اند، به هشت فروند رسیده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین مدعی شدند تاکنون ۲۹ نفتکش سعودی را در دریای سرخ و دریای عرب از ادامه مسیر بازداشته و آنها را مجبور به بازگشت کرده‌اند.

نیروهای مسلح یمن در ادامه با اشاره به آنچه «تغییر مسیر نفتکش‌های سعودی به شمال دریای سرخ» پس از تشدید محدودیت‌ها در باب‌المندب توصیف کردند، تأکید کردند عملیات آنها برای هدف قرار دادن نفتکش‌های سعودی در شمال دریای سرخ ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه تصریح شده است که هدف از این اقدامات، بستن تمامی مسیرهای دریایی پیش روی عربستان و تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» تا زمان رفع محاصره یمن است.

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