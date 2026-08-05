علمای یمن از سیاست «محاصره در برابر محاصره» حمایت کردند؛ تأکید بر ادامه مقابله با محاصره و بسیج عمومی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش سالانه علمای یمن با صدور بیانیهای، حمایت کامل خود را از تصمیمات رهبری این کشور درباره اجرای سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» اعلام کردند.
این همایش روز چهارشنبه در صنعا با عنوان «علمای یمن در رویارویی با تجاوز و محاصره» برگزار شد و شماری از علما و شخصیتهای دینی در آن حضور داشتند. شرکتکنندگان با تأکید بر نقش علما در شرایط کنونی، ادامه فعالیتهای مردمی برای مقابله با آنچه «تجاوز و محاصره» خواندند را ضروری دانستند.
در بیانیه پایانی نیز از تصمیمات عبدالملک بدرالدین الحوثی و شورای عالی سیاسی یمن در اجرای سیاست «محاصره در برابر محاصره» حمایت شد.
شمسالدین شرفالدین، مفتی یمن، در سخنانی مدعی شد محاصره یمن که به گفته او بیش از یازده سال ادامه داشته، خسارات انسانی گستردهای برجای گذاشته و قربانیان آن از تلفات حملات نظامی نیز بیشتر بوده است.
وی از علما و کشورهای اسلامی خواست در قبال وضعیت یمن موضعگیری کنند و با انتقاد شدید از سیاستهای عربستان، پایان محاصره را خواستار شد.
عبدالمجید الحوثی، نایبرئیس انجمن علمای یمن، نیز با تأکید بر وحدت امت اسلامی، اظهار داشت که ملت یمن در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد و به گفته وی، محاصره سرانجام شکسته خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و ادامه حمایت از مواضع رهبری یمن تأکید کرد.
در بیانیه پایانی این نشست، علمای یمن از کشورهای اسلامی خواستند برای پایان دادن به محاصره، توقف درگیریها و پایان حضور نیروهای خارجی در یمن تلاش کنند.
این بیانیه همچنین بر مخالفت با حضور پایگاههای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای خارجی در منطقه، حمایت از مردم فلسطین و غزه، لزوم مقابله با هرگونه اقدام علیه یمن، و تقویت جبهههای داخلی از طریق پشتیبانی مالی، انسانی و بسیج عمومی تأکید کرد.
همچنین شرکتکنندگان با اشاره به پیامدهای جنگ و محاصره، مدعی شدند این وضعیت طی سالهای گذشته خسارتهای گستردهای به زیرساختها، اقتصاد و زندگی مردم یمن وارد کرده است.
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