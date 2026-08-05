به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به اربعین، دولت بحرین از سرگیری پروازها به نجف اشرف را مشروط به ضوابط و محدودیت‌های جدید اعلام کرد؛ تصمیمی که بسیاری از کاروان‌های زیارتی آن را با شرایط برگزاری سفرهای اربعین ناسازگار دانستند.

در نتیجه، تعدادی از این کاروان‌ها با صدور اطلاعیه‌هایی از لغو اعزام زائران خبر دادند و اعلام کردند که الزامات جدید، امکان ارائه خدمات متعارف به زائران را از آنان سلب کرده است. این اتفاق، یکی از مهم‌ترین تحولات مرتبط با اربعین امسال در بحرین به شمار می‌رفت.

این رخداد را نمی‌توان جدا از فضای عمومی ماه‌های محرم و صفر در بحرین تحلیل کرد. در این دوره، گزارش‌های متعددی از اعمال محدودیت بر برخی مراسم و برنامه‌های مذهبی منتشر شد و این مسئله حساسیت‌های اجتماعی و مذهبی را افزایش داد.

از همین منظر، خودداری کاروان‌های زیارتی از برگزاری سفرهای اربعین، از سوی بسیاری از ناظران تنها یک تصمیم اجرایی تلقی نشد، بلکه نوعی اعتراض عملی به شرایطی بود که از نگاه آنان، بر نحوه اجرای یکی از مهم‌ترین مناسک دینی شیعیان تأثیر گذاشته بود.

از منظر اجتماعی، تجربه اربعین امسال نشان داد که زیارت اربعین برای بخش قابل توجهی از جامعه بحرین صرفاً یک سفر مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت دینی و فرهنگی آنان محسوب می‌شود.

از این رو، هرگونه محدودیت گسترده در این حوزه، فراتر از یک تصمیم اداری ارزیابی شده و با واکنش‌های مختلف اجتماعی روبه‌رو می‌شود. لغو فعالیت برخی کاروان‌ها نیز در همین چارچوب، پیامی درباره دشواری اجرای سفرها تحت شرایط سخت‌گیرانه جدید تلقی شد.

در مجموع، آنچه پس از پایان اربعین امسال آشکار شد، این است که سیاست‌های محدودکننده اگرچه بر روند اعزام زائران اثر گذاشت، اما نتوانست جایگاه و اهمیت این شعیره را در میان جامعه شیعی بحرین کمرنگ کند.

به نظر می‌رسد تجربه اربعین ۱۴۴۸ هجری، بار دیگر نشان داد که هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه شعائر دینی، بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های مذهبی و اجتماعی، با چالش‌های جدی در سطح جامعه مواجه خواهد شد.

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