به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر سئوتا، واقع در سواحل شمال آفریقا و تحت حاکمیت اسپانیا، یکی از حساسترین مرزهای زمینی اتحادیه اروپا به شمار میرود. در روزهای اخیر، ورود هزاران مهاجر به این منطقه، مادرید را ناچار به تقویت تدابیر امنیتی کرد.
این رخداد در شرایطی روی داد که دولت اسپانیا به یکی از صریحترین منتقدان عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه تبدیل شده و بارها بر ضرورت برقراری آتشبس، ارسال بدون مانع کمکهای بشردوستانه و به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان تأکید کرده است.
اختلاف میان مادرید و تلآویو پیش از بحران اخیر نیز رو به افزایش بود. اسپانیا در سال ۲۰۲۴ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و خواستار اجرای یکسان حقوق بینالملل و بررسی اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشردوستانه در جریان جنگ غزه شد.
این مواضع با واکنش منفی رژیم صهیونیستی همراه شد و پس از اظهارات نماینده این رژیم در سازمان ملل درباره شهرهای سئوتا و ملیلیه، تنشهای دیپلماتیک میان دو طرف وارد مرحله تازهای شد.
در گزارش حاضر تأکید شده است که اگرچه هیچ سندی مبنی بر ارتباط موج مهاجرت به سئوتا با این اختلافات سیاسی وجود ندارد، اما این همزمانی بار دیگر نشان داد که بحرانهای منطقهای و بینالمللی میتوانند بر پروندههایی مانند مهاجرت، امنیت مرزی و روابط دیپلماتیک در اروپا اثرگذار باشند.
از سوی دیگر، همکاری نزدیک اسپانیا و مغرب در مدیریت مهاجرت و نیز گسترش روابط رباط با رژیم صهیونیستی پس از توافق عادیسازی روابط در سال ۲۰۲۰، بر پیچیدگی معادلات سیاسی و امنیتی غرب مدیترانه افزوده است.
این گزارش در پایان نتیجه میگیرد که سئوتا دیگر تنها یک شهر مرزی نیست، بلکه به نمادی از تلاقی مسائل امنیتی، انسانی و ژئوپلیتیکی در منطقه مدیترانه تبدیل شده است؛ جایی که موضوعاتی مانند جنگ غزه، مهاجرت، روابط اروپا با شمال آفریقا و تحولات دیپلماتیک، بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند.
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