به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از «یارون آبراهام»، تحلیلگر امور سیاسی این شبکه، نوشت که مقامات اسرائیلی اذعان دارند واشنگتن بهطور مستقیم آنها را در جریان جزئیات مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران قرار نمیدهد.
به گفته وی، مقامهای صهیونیست اطلاعات مربوط به این گفتوگوها را از منابع غیرمستقیم دریافت میکنند و برخی از آنها نسبت به احتمال دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز ابراز تردید کردهاند.
بر اساس این گزارش، برخی مسئولان ارشد رژیم صهیونیستی معتقدند دولت دونالد ترامپ و مشاورانش به دنبال دستیابی به توافق با ایران هستند و تهران نیز این موضوع را درک کرده است.
این منابع مدعی شدهاند که روند دیپلماتیک بار دیگر در اولویت قرار گرفته و احتمال توافق میان دو طرف افزایش یافته است.
با وجود این ارزیابیها، کانال ۱۲ عبری تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارد و ارتش این رژیم به هماهنگیهای خود با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ادامه میدهد.
در عین حال، به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست، گزارش میافزاید که به دلیل «ابهام و نوسان در تصمیمات دونالد ترامپ»، هنوز نمیتوان درباره سرنوشت مذاکرات و مسیر آینده روابط تهران و واشنگتن با اطمینان قضاوت کرد.
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