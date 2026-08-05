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فعالان مغربی در همایش مجازی «الاقصی ما را فرامی‌خواند» بر مقابله با عادی‌سازی روابط و حمایت از غزه تأکید کردند

۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
کد مطلب: 1848883
فعالان مغربی در همایش مجازی «الاقصی ما را فرامی‌خواند» بر مقابله با عادی‌سازی روابط و حمایت از غزه تأکید کردند

جمعی از علما، اندیشمندان، شخصیت‌های سیاسی و فعالان حقوقی مغرب در یک همایش مجازی با شعار «باب المغاربه شما را فرامی‌خواند»، ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و مسجدالاقصی، خواستار گسترش حمایت از فلسطین، مقابله با روند عادی‌سازی روابط و تشدید کارزارهای تحریم حامیان این رژیم شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این همایش به ابتکار مشترک «کمیته قدس و فلسطین» وابسته به اتحادیه جهانی علمای مسلمان و «گروه اقدام ملی برای فلسطین» برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با اشاره به تشدید حملات علیه مسجدالاقصی، افزایش یورش شهرک‌نشینان، سیاست‌های یهودی‌سازی قدس، گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و ادامه محاصره و جنگ در غزه، نسبت به آنچه «جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی» توصیف کردند، هشدار دادند و بر ضرورت تقویت همبستگی مردمی و سیاسی با ملت فلسطین تأکید کردند.

در این نشست، «عزیز هناوی» دبیرکل گروه اقدام ملی برای فلسطین، فلسطین را «محور آزادی‌خواهی و کرامت امت اسلامی» توصیف کرد و بر استمرار حمایت از مقاومت فلسطین تأکید داشت.

همچنین «احمد ویحمان» رئیس دیده‌بان مغربی مقابله با عادی‌سازی روابط، مدعی شد روند عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی موجب نفوذ این رژیم در ساختارهای مختلف مغرب شده و از جامعه مغرب خواست برای متوقف کردن این روند تلاش کند.

بیانیه پایانی این همایش نیز شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها بود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به درخواست برای تعطیلی دفاتر ارتباطی میان مغرب و رژیم صهیونیستی، قطع کامل روابط، گسترش تحریم اقتصادی و تجاری شرکت‌های حامی این رژیم، پیگیری قضایی مقام‌های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی، و همچنین تلاش برای شکستن محاصره غزه و حمایت از اسیران فلسطینی اشاره کرد.

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