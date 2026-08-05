به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن السید ۴۱ ساله، که پیشتر مدیریت بخش سلامت شهر دیترویت را بر عهده داشته، موفق شد «هیلی استیونز» را که از حمایت گسترده لابی آیپک و شماری از چهرههای ارشد حزب دموکرات از جمله چاک شومر و گرچن ویتمر برخوردار بود، شکست دهد.
گزارشها حاکی است آیپک برای جلوگیری از پیروزی وی بیش از ۵۰ میلیون دلار هزینه کرده بود، اما این تلاشها نتیجهای در پی نداشت.
السید از منتقدان سیاستهای آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی است و خواستار پایان دادن به کمکهای نظامی بدون قید و شرط واشنگتن به این رژیم و اعمال نظارت بیشتر بر نحوه هزینهکرد مالیات شهروندان آمریکایی شده است.
این پیروزی در شرایطی رقم خورده که به باور تحلیلگران، مخالفت با حمایتهای بیقید و شرط از رژیم صهیونیستی در میان بخشی از افکار عمومی آمریکا رو به افزایش است.
عبدالرحمن السید در انتخابات نهایی ماه نوامبر با «مایک راجرز»، نماینده پیشین جمهوریخواه، رقابت خواهد کرد و در صورت پیروزی، نخستین سناتور مسلمان آمریکا خواهد شد.
همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس از پیروزی دوباره «رشیده طلیب»، نماینده فلسطینیتبار کنگره، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در حوزه دوازدهم ایالت میشیگان خبر داد.
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