به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اربعین حسینی بهعنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی و انسانی جهان، هر سال میلیونها زائر را از کشورهای مختلف به سوی کربلای معلی میکشاند؛ آیینی که در آن، پیادهروی، خدمترسانی داوطلبانه، سوگواری، و همبستگی مردمی در بالاترین سطح به چشم میخورد. در میان مراسمهای بزرگ و شناختهشده جهان نیز آیینهایی وجود دارد که از برخی جهات، با اربعین شباهت دارند؛ هرچند هرکدام در بستر دینی و تاریخی خاص خود شکل گرفتهاند.
۱. حج تمتع
حج در مکه مکرمه، بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان جهان است. میلیونها نفر از نقاط مختلف دنیا، با لباس یکسان و در زمانی مشخص، مناسک مشترکی را انجام میدهند. حضور گسترده زائران، نظم جمعی، و مشارکت عظیم خدماتی، حج را به یکی از نزدیکترین نمونهها از نظر ابعاد اجتماعی به اربعین تبدیل کرده است.
۲. کومبهمیلا
کومبهمیلا در هند، از بزرگترین اجتماعات مذهبی جهان در آیین هندو به شمار میرود. میلیونها نفر برای انجام مناسک آیینی و حضور در کنار رودهای مقدس گرد هم میآیند. این مراسم بهدلیل انبوه جمعیت، سفرهای طولانی زائران، و شکلگیری شهرهای موقت برای خدماترسانی، از نظر جلوههای اجتماعی با اربعین قابل مقایسه است.
۳. راه سنت یعقوب یا کامینو دِ سانتیاگو
کامینو دِ سانتیاگو در اسپانیا، یکی از مشهورترین مسیرهای زیارتی مسیحیان جهان است. زائران این مسیر را غالباً بهصورت پیاده طی میکنند و در پایان به کلیسای جامع سانتیاگو دِ کومپوستلا میرسند. روحیه سفر معنوی، تحمل سختی راه، و پیوند میان زیارت و سلوک فردی، از وجوه شباهت آن با اربعین است.
۴. زیارت لورد
لورد در فرانسه، یکی از مهمترین زیارتگاههای مسیحیان کاتولیک است. هر سال میلیونها زائر برای دعا، نیایش و طلب شفا به این شهر میروند. حضور گسترده داوطلبان، خدمات مردمی، و فضای روحانی این زیارتگاه، آن را در زمره آیینهای بزرگ مذهبی جهان قرار داده است.
۵. فاطیما
فاطیما در پرتغال نیز از نامدارترین مراکز زیارتی جهان مسیحیت است. تجمعهای بزرگ مؤمنان، حرکتهای دستهجمعی، دعاهای مشترک و فضای سوگوارانه یا توبهآمیز، از عناصری است که این مراسم را به برخی ابعاد اربعین نزدیک میکند.
۶. مارشِ میر یا راهپیمایی صلح سربرنیتسا
مارش میر یا راهپیمایی صلح سربرنیتسا از مشهورترین مراسمهای یادمانی در اروپا است. این راهپیمایی هر سال برای بزرگداشت قربانیان نسلکشی سربرنیتسا برگزار میشود و شرکتکنندگان مسیر تقریبی ۱۰۰ کیلومتری را طی میکنند. این مراسم بیش از آنکه آیینی مذهبی باشد، یک حرکت جمعیِ یادبود و وفاداری به حافظه تاریخی است؛ از این جهت، از نظر بُعد پیادهروی و مشارکت مردمی، شباهتهایی با اربعین دارد.
۷. مسیر ۸۸ معبد شیکوکو
در ژاپن، زیارت شیکوکو یکی از شناختهشدهترین زیارتهای پیاده در آیین بودایی است. زائران مسیر طولانی ۸۸ معبد را طی میکنند و در طول راه از مهمانخانهها و ایستگاههای خدماتی بهره میبرند. این سنت، بهویژه از حیث سفر زیارتی طولانی و روحیه تهذیب نفس، شباهتهایی با فرهنگ پیادهروی اربعین دارد.
جمعبندی
با این حال، اربعین حسینی ویژگیهای منحصربهفردی دارد؛ زیرا در آن، میلیونها انسان از ملیتها، زبانها و مذاهب مختلف با محوریت محبت به امام حسین(ع) گرد هم میآیند و شبکهای عظیم از خدمترسانی داوطلبانه، موکبها، مهماننوازی و همبستگی فراملی شکل میگیرد. همین ترکیب، اربعین را از یک مراسم مذهبی صرف فراتر برده و به پدیدهای جهانی و کمنظیر تبدیل کرده است.
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