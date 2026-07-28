نمایش مشترکات دو مسیر زیارتی «اربعین» و «کامینو» در وین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین) در آستانه اربعین حسینی نمایشگاه عکس «راههای روح» (Wege der Seele) با تمرکز بر ابعاد مشترک معنوی و انسانی، به بررسی دو سنت مهم زیارتی در جهان، یعنی پیادهروی اربعین حسینی (ع) و مسیر «کامینو دِ سانتیاگو» (راه سنت جیمز) برگزار میشود.
در این نمایشگاه که روز جمعه (۹ مرداد ماه) از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد، ۴۵ قطعه از تصاویر منتخب در ابعاد ۶۰ در ۷۰ سانتیمتر به نمایش درمیآید و مخاطبان را به تأمل در مفاهیمی همچون ایمان، همبستگی، گذشت، انفاق، امید و جستوجوی جهانی معنا دعوت میکند.
در آیین افتتاحیه، یوهانس آشاور، راهنمای زیارتی، درباره سنت «کامینو دِ سانتیاگو» یا همان مسیر زیارت جاده سانتیاگو در کشور اسپانیا، که یک مسیر زیارتی قدیمی است که در دوران قرونوسطی شکلگرفته گرفته سخن خواهد گفت. از سوی دیگر یکی از کارشناسان ارشد شیعه به تشریح سنت پیادهروی اربعین با تمرکز بر مسیر نجف تا کربلا در عراق، به ایراد کلام خواهد پرداخت.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، تقویت گفتوگوی میانفرهنگی و بینادیانی از طریق برجستهسازی ارزشهای مشترکی است که انسانها را فراتر از تفاوتهای دینی و فرهنگی به یکدیگر پیوند میدهد.
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