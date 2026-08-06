به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «علی الخطیب» در مقر مجلس اعلای اسلامی شیعیان در منطقه الحازمیه میزبان «چن چواندونگ» سفیر چین در لبنان بود.

در این نشست، «محمد قبانی» رئیس شورای توسعه و بازسازی، «ابراهیم شحرور» معاون این شورا و دکتر «یوسف فارس» رئیس بیمارستان الزهراء نیز حضور داشتند و درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، دو طرف راهکارهای ارائه کمک‌های چین به آسیب‌دیدگان تجاوزات رژیم صهیونیستی و جبران خسارت‌های وارد شده به بخش‌های مختلف لبنان را بررسی کردند. همچنین بر ضرورت تداوم همکاری‌های بشردوستانه و حمایت از مناطق آسیب‌دیده تأکید شد.

شیخ الخطیب در این نشست با تشریح وضعیت جنوب لبنان، به تخریب گسترده و سازمان‌یافته شهرها و روستاهای جنوبی در پی حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و از سکوت جامعه جهانی در قبال این اقدامات انتقاد کرد.

وی از دولت چین خواست این موضوع را با جدیت بیشتری در مجامع و نهادهای بین‌المللی پیگیری کند.

سفیر چین نیز با تأکید بر موضع ثابت پکن در قبال تحولات لبنان، اعلام کرد که کشورش خواستار عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان است و بر حمایت از حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید دارد.

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