ترامپ باید از اظهارات تهدیدآمیز علیه ایران خودداری کند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد ثروت اعجاز قادری، رئیس تحریک سنی پاکستان، در واکنش به اظهارات رئیسجمهور آمریکا گفت: آمریکا از یک سو از مذاکره و صلح سخن میگوید، اما از سوی دیگر با تهدیدهای مستمر ایران این پیام را به جهان میدهد که همچنان به سیاست قدرت و فشار باور دارد.
وی افزود: نمایش زورگویی و تجاوزگری در پوشش مذاکرات میتواند برای صلح جهانی خطرناک باشد.
قادری گفت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، باید از اظهارات تحریکآمیز و تهدیدآمیز علیه ایران خودداری کند. چنین اظهاراتی نهتنها موجب افزایش تنش در خاورمیانه میشود، بلکه صلح جهانی، تجارت بینالمللی و اقتصاد را نیز با خطرات جدی مواجه میکند. جهان دیگر توان تحمل جنگهای بیشتر را ندارد؛ بنابراین باید به جای استفاده از قدرت، بصیرت سیاسی و دیپلماسی در اولویت قرار گیرد.
رئیس تحریک سنی پاکستان ادامه داد: آمریکا برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هستهای از تمامی ابزارهای فشار استفاده میکند، اما فشار، تحریمها و تهدیدها مشکلات را حل نمیکنند، بلکه آنها را پیچیدهتر میسازند.
وی بیان کرد:قدرتهای جهانی باید پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، قوانین بینالمللی و احترام به حاکمیت دولتها را تضمین کنند. تلاش برای تحمیل خواستههای یک کشور بر کشور دیگر میتواند نظام جهانی را با بیثباتی مواجه کند.
وی افزود: تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای تجاری جهان است و تصور بازگشایی آن از طریق زور میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشد. تنگه هرمز تنها از طریق مذاکره، تفاهم و اقدامات دیپلماتیک میتواند بازگشایی شود.
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