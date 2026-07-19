به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گدعون لیوی، روزنامه‌نگار صهیونیست، در گفت‌وگوی تلفنی با ایهاب قاسم، مجری شبکه مصری «القاهره والناس» (قاهره و مردم)، اظهارات جنجال‌برانگیزی مطرح کرد که واکنش گسترده‌ای در داخل مصر به همراه داشت.

لیوی در این گفت‌وگوی تلفنی اظهار داشت: «اسرائیلی‌ها به شبه جزیره سینا به عنوان بخشی از مصر نگاه نمی‌کنند، بلکه صرفاً به آن به عنوان یک سواحلی در یک نقطه نگاه می‌کنند که گویا متعلق به کسی نیست.»

وی گفت: «علاوه بر ده‌ها بار بازدید از شبه جزیره سینا، ۱۲ بار به مصر سفر کردم اما از سال‌ها پیش به علت تغییر اوضاع و این احساس که اگر اسرائیلی باشی در قاهره، اسکندریه یا هر جای دیگر راحت نیستی، دیگر به آنجا سفر نکردم.»

به نوشته القدس العربی، مجری برنامه نسبت به ادعای لیوی درباره شبه جزیره سینا واکنشی نشان نداد یا با آن مخالفت نکرد. همین امر باعث شد که سندیکای روزنامه‌نگاران مصر دستور ممنوعیت فعالیت ایهاب قاسم در تمام رسانه‌ها را اعلام کند.

این سندیکا در بیانیه خود اعلام کرد: «دلیل این تصمیم، نقض اصول اخلاق رسانه‌ای و رفتار حرفه‌ای توسط ایهاب قاسم و میزبانی تلفنی از یک روزنامه‌نگار اسرائیلی و اجازه دادن به او برای صحبت کردن - بدون به چالش کشیدن گفته‌هایش باوجود سفسطه‌بافی‌ها و خطاهای جدی - است.»

شبکه «القاهره والناس» نیز از حذف بخش ضبط‌شده با خبرنگار صهیونیست از سایت و پلتفرم‌های دیجیتال خود خبر داد و تأکید کرد که این تصمیم در چارچوب تعهد آن به استانداردهای حرفه‌ای و اصول ملی، تا زمان تکمیل بررسی همه جنبه‌های این برنامه تلویزیونی و سازوکارهای پخش آن، گرفته شد.

توافقنامه سازشکارانه «کمپ دیوید» ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۹ میلادی میان انور سادات، رئیس‌جمهوری وقت مصر، و مناخیم بگین، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی، و با نظارت جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، امضا شد.

مصر با امضای این توافقنامه در سال ۱۹۷۹ از صحنه رویارویی با رژیم صهیونیستی خارج شد و فشار تل‌آویو بر دیگر پایتخت‌های عربی برای جداسازی آنان یکی پس از دیگری افزایش یافت.

بر اساس این توافقنامه، رژیم صهیونیستی شبه جزیره سینا را تخلیه کرد و به مصر بازگرداند و قرار شد حق بهره‌برداری نظامی از فرودگاه‌های نزدیک به العریش، رفح، راس النقب و شرم‌الشیخ یعنی مناطق همجوار با مصر و فلسطین اشغالی را نیز نداشته باشد. همچنین کشتی‌های رژیم اسرائیل اجازه رفت و آمد آزاد در کانال سوئز را یافتند و تنگه «تیرانا» و خلیج «عقبه» آبراه بین‌المللی شناخته شدند.

با وجود گذشت سال‌ها از امضای توافقنامه سازش کمپ دیوید، مردم مصر در مناسبت‌های مختلف با برگزاری تظاهرات و اعتراضات متنوع، مخالفت خود را با این توافقنامه و عادی‌سازی روابط کشورشان با رژیم اسرائیل ابراز داشته‌اند.

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