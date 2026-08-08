به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، با اشاره به تحرکات منطقهای علیه عراق، تأکید کرد که شاهد بسیج کشورهای عربی در سطوح نظامی و تبلیغاتی برای سرنگونی تجربه سیاسی عراق هستیم.
وی در تبیین علت این دشمنیها پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟ آنچه رخ داده، پایان دوران دیکتاتوری، بازگشت حاکمیت به مردم و احیای آزادیهای دینی و سیاسی در عراق است. ملت عراق اراده و علایق سیاسی و دینی خود را ابراز کرده است و این چیزی است که دستنشاندگان استکبار جهانی آن را برنمیتابند.
امام جمعه نجف اشرف با اشاره به مراسم اربعین، آن را نمونه آزادی دینی و سیاسی، نماد حاکمیت مردم، نماد پایان عصر دیکتاتوری، نماد پیوند دولت با ملت و نماد نقش مرجعیت دینی در هدایت مسیر توصیف کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی افزود: کسانی که دیروز فتوای قتل امام حسین (علیهالسلام) را صادر کردند، امروز نیز تاب دیدن حضور ۲۲ میلیون زائر و بازگشت عراق به هویت اصلیاش را ندارند و از همین رو، با ادعای "اشغالشدن عراق"، نیت شوم خود را آشکار کردهاند.
وی تأکید کرد: تمام این توطئهها به شکست خواهد انجامید و اراده ملت و مرجعیت، سدی در برابر آنهاست.
خطیب جمعه نجف اشرف، عوامل موفقیت این رویداد بزرگ جهانی را در پنج مورد خلاصه کرد: اول عشق حسینی، دوم مهماننوازی، سوم آگاهی دینی و سیاسی، چهارم بازگشت به سوی خداوند و پایبندی به ارزشهای دینی، و پنجم بسیج همهجانبه مؤسسات دولتی (امنیتی، بهداشتی و خدماتی).
وی ضمن تسلیت به مردم بصره و قبیله بنیعامر برای درگذشت چهار تن از خادمان و ذاکران حسینی در ایام اربعین، این توفیق بزرگ آنان را همزمان تبریک و تسلیت گفت. همچنین با یادآوری قیام مردم در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۵) علیه رژیم بعثی که با تانک و هواپیما با آن مقابله شد و ۱۱ شهید تقدیم کرد، تأکید کرد که امروز شاهد برکات آن خونها و تداوم مسیر حسینی هستیم. وی نام برخی از شهدای آن قیام را گرامی داشت و از محکومان حبس ابد در آن دوران، از جمله شهید سید محمد باقر حکیم، یاد کرد.
امام جمعه نجف اشرف در پایان به بیان روایاتی از امام صادق (علیهالسلام) درباره فضیلت زیارت امام حسین (علیهالسلام) پرداخت و با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، به ماجرای وصیت ایشان در روزهای آخر زندگی شریفشان (حدیث قرطاس) و مخالفت برخی اطرافیان با آن اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی همچنین افزود: در اینجا همچنین سخن پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) پیش از رحلتشان را یادآور میشویم که فرمودند: "سپاه اسامه را تجهیز کنید؛ لعنت خدا بر کسی که از سپاه اسامه بازماند." و در اینجا به تخلف برخی از بزرگان صحابه اشاره میکنیم که همان کسانی بودند که پس از آن، در جریان رویداد سقیفه مشارکت کردند؛ آن هم در حالی که رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرموده بود: "لعنت خدا بر کسی که از سپاه اسامه بازماند." این امر، نشانه و دلیلی بزرگ بر ابعاد توطئهای بود که علیه وصیت پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) صورت گرفت؛ وصیتی که در آن، حضرت امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسلام) را جانشین خود معرفی کرده بودند.
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