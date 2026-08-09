مراسم بزرگداشت شهید »عارف حسینی« در پاکستان برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد شهادت حجت‌الاسلام سید عارف حسین حسینی، سمیناری با عنوان «رهبر شهید و قائد شهید، پیرو حسین بن علی(ع)» در جامعه المصطفیٰ جیکب‌آباد برگزار شد.

در این سمینار، حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی، رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین و مسئول مرکز تبلیغات اسلامی بلوچستان؛ الله‌بخش سجادی، دبیرکل مرکزی شاخه جوانان مجلس وحد مسلمین؛ دکتر نیاز ابرو، فعال اجتماعی؛ مولانا سیف علی بلوچ، رئیس شهرستانی مجلس علمای مکتب اهل‌بیت؛ نظیر حسین جعفری، رئیس مجلس وحد مسلمین شهرستان جیکب‌آباد؛ استاد خادم حسین بررو، دبیرکل شهرستان جیکب‌آباد؛ و رجبعلی انقلابی، رئیس شاخه وحدت جوانان بخش نصیرآباد، سخنرانی کردند.

حجت‌الاسلام مقصود علی دومکی طی سخنانی در ابتدای مراسم اظهار داشت: رئیس نهضت جعفریه شهید علامه سید عارف حسین حسینی به ملت تشیع، آگاهی، وحدت، مقاومت و مسیر اسلام ناب محمدی را نشان داد. ایشان مبارزه خود را محدود به یک منطقه، قوم یا مذهب نکرد، بلکه برای حقوق مردم مظلوم و محروم پاکستان، وحدت اسلامی و برقراری عدالت تلاش کرد.

وی افزود: محور اندیشه او، کربلا، سیره حضرت امام حسین و ولایت اهل‌بیت بود. کربلا به ما می‌آموزد که در نبرد حق و باطل نباید تماشاگر خاموش باشیم، بلکه باید در کنار حق بایستیم و این، همان شخصیت و منش حسینی است.

دومکی گفت: امروز باید اندیشه‌های این شهید را تنها به سخنرانی‌ها و مراسم سالگرد محدود نکنیم، بلکه این اندیشه‌ها را در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تشکیلاتی خود عملی سازیم. اندیشه این رهبر شهید از ما می‌خواهد که ملت متحد باشد، از مظلومان حمایت کند، در برابر ظلم و استبداد ایستادگی نماید و برای استحکام و پیشرفت پاکستان نقش خود را ایفا کند.

وی تأکید کرد: «کربلا کربلا» تنها یک شعار نیست، بلکه یک مکتب فکری و شیوه زندگی است؛ کربلا به ما عزت، آزادی، استقامت، فداکاری و حق‌گویی می‌آموزد.

مقصود علی دومکی در ادامه، با اشاره به مبارزات رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای گفت: ایشان نیز با الهام از مکتب کربلا، مسیر مبارزه با استکبار، ظلم و سلطه‌گری را برگزید و در زندگی ایشان، اصول عزت و آزادی امام حسین(ع) و فرهنگ مقاومت اسلامی نمایان بود.

وی افزود: وضعیت امروز فلسطین، کشمیر، یمن و دیگر مناطق مظلوم جهان به ما پیام می‌دهد که پیام کربلا همچنان زنده است و حمایت از مظلومان، مسئولیت هر انسان حسینی است.

الله‌بخش سجادی، دبیرکل مرکزی شاخه جوانان مجلس وحدت مسلمین، گفت: علامه عارف حسین حسینی به نسل جوان، آگاهی دینی، نظام ولایت، وحدت امت و مسئولیت اجتماعی را آموخت و مبارزات ایشان همچنان برای جوانان چراغ راه است.

وی افزود: جوانان امروز باید در عصر شبکه‌های اجتماعی، پیام شهید علامه عراف حسین حسینی را از طریق ابزارهای نوین به جامعه منتقل کنند و به جای فرقه‌گرایی، افراط‌گرایی و نفرت، وحدت امت، علم، آگاهی انقلابی و فرهنگ حسینی را ترویج دهند.

دکتر نیاز ابرو نیز در همین راستا گفت: رئیس شهید نهضت جعفریه تنها یک رهبر دینی نبود، بلکه شخصیتی آگاه، دردمندِ ملت و پیشگام در ایجاد آگاهی اجتماعی بود. ایشان مشکلات اقشار مظلوم و محروم جامعه را بخشی از مبارزات خود قرار داد.

وی اظهار داشت: در شرایط امروز، آموزه‌های رئیس شهید ما را به اتحاد، تحمل و بردباری، خدمت به مردم و مبارزه مسالمت‌آمیز با ظلم دعوت می‌کند.

مولانا سیف علی بلوچ، رئیس شهرستانی مجلس علمای مکتب اهل‌بیت(ع)، گفت: زندگی رئیس شهید نهضت جعفریه، نمونه عملی وابستگی به قرآن، سیره پیامبر اکرم و مکتب اهل‌بیت(ع) بود. ایشان به ملت آموخت که عزاداری امام حسین تنها سوگواری نیست، بلکه پیوند با آگاهی کربلا و پیام حق و آزادی است.

وی افزود: امروز باید با ادامه دادن راه ای شخصیت، نسل جوان را با مکتب اهل‌بیتؑ، اخلاق اسلامی و مسئولیت‌های اجتماعی آشنا کنیم.

مولانا منور حسین سولنگی، دبیر تشکیلات مجلس وحد مسلمین نیز در پایان مراسم، اظهار داشت: اندیشه این رهبر شهید در پاکستان به ملت، تشیع، آگاهی سیاسی، دینی و اجتماعی بخشید. ایشان ملت را به جای ناامیدی، به مبارزه، اتحاد و استقامت دعوت کرد.

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