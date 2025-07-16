  1. صفحه اصلی
واکنش عراقچی به حملات اسرائیل به سوریه/ جهان باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود

۲۵ تیر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۰
کد خبر: 1708644
وزیر خارجه ایران در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه اعلام کرد که ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه و در واکنش به حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه نوشت: متأسفانه، این اتفاق کاملاً قابل پیش‌بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟

متن کامل پیام وی در شبکه ایکس (توییتر) و ترجمه آن به شرح زیر است:

متأسفانه، این اتفاق کاملاً قابل پیش‌بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟

رژیم وحشی و افسارگسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان، از جمله منطقه، باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود.

ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد.

  • میثم IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
    آقای عراقچی اون موقع که نیروهای جولانی میگفتن زنده باد اسرائیل و مرگ بر ایران کجا بودی؟چرا سوریه حمله به ایران رو محکوم نکرد؟
