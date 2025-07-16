به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه و در واکنش به حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه نوشت: متأسفانه، این اتفاق کاملاً قابل پیشبینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟
متن کامل پیام وی در شبکه ایکس (توییتر) و ترجمه آن به شرح زیر است:
متأسفانه، این اتفاق کاملاً قابل پیشبینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟
رژیم وحشی و افسارگسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمیشناسد و تنها یک زبان را میفهمد. جهان، از جمله منطقه، باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانهوار متحد شود.
ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما