الهجری در گفت وگو با شبکه العربیه گفت: حل و فصل بحران در استان سویدا نیازمند یک تغییر ریشهای است و حوادثی که اتفاق افتاد نیازمند یک تحقیق بین المللی است.
وی افزود: به خاطر محکوم نشدن آنچه در سویدا اتفاق افتاد، احساس زخمی عمیق میکنم.
الهجری با بیان اینکه حکومت موقت در حوادث اخیر همه پلهای اعتماد را ویران کرد خواستار تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل حکومتی شد که بتواند از همه سوریها دفاع کند.
رهبر معنوی دروزیهای سوریه، گفت: هیچ وقت خواستار تجزیه نبودهایم اما ما را مجبور به این کار کردند.
الهجری اضافه کرد: هم اکنون با هجوم شدیدی روبرو شدیم که ما را مجبور کرد برای نجات خود با هرطرفی ائتلاف کنیم.
وی تاکید کرد: آشتی با خون غیرممکن است.
تلآویو به ویژه پس از سقوط نظام بشار اسد بارها تلاش کرده است با القای نگرانیهای امنیتی و مذهبی به جامعه دروزی سوریه، زمینهای برای فاصله گرفتن آنها از دولت مرکزی دمشق فراهم کند.
این اقدامات شامل تبلیغات رسانهای درباره «تهدید جان دروزیان» در سایه درگیریهای داخلی سوریه؛ ارتباطگیری مستقیم با برخی رهبران محلی دروزی و ارائه خود به عنوان «حامی» دروزیان است.
این توطئه در سالهای گذشته با حمایت آمریکا و برخی بازیگران منطقهای تشدید شد. مقامهای اسرائیلی بارها بهطور آشکار یا ضمنی از ایده ایجاد منطقهای مستقل برای دروزیان سخن گفتهاند. بهانه «حمایت از دروزیان» عملاً ابزاری برای ایجاد یک کمربند امنیتی تحت نفوذ رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی تلقی میشود؛ مشابه طرحهایی که در دهههای گذشته در لبنان پیگیری میشد.
به این ترتیب، پروژه تجزیه سوریه با اتکا بر استان سویدا بخشی از راهبرد کلان رژیم صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت و جلوگیری از بازگشت سوریه به جایگاه تاریخیاش در معادلات منطقهای به شمار میآید.
رهبر معنوی دروزیهای سوریه پیش تر در اظهاراتی گفت: مردم ما با اراده آزاد خود خواستهشان را برای تشکیل اقلیم مستقل اعلام کردهاند.
الهجری افزود: هرگز از حق خود در تعیین سرنوشت عقبنشینی نخواهیم کرد، هر اندازه هم که بهای آن سنگین باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از کشورها و سازمانهای بینالمللی خواست در روند بازسازی استان سویدا در جنوب سوریه مشارکت کنند
