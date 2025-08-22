حمله انتحاری داعش به ایست بازرسی حکومت جولانی در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» امروز جمعه گزارش داد که یک ایست بازرسی حکومت جولانی در شهر المیادین واقع در حومه دیرالزور در شرق سوریه، هدف حمله انتحاری دو عضو گروه تروریستی داعش قرار گرفت.

طبق این گزارش، نیروهای مستقر در ایست بازرسی موفق شدند یکی از مهاجمان را از پا درآورند، اما مهاجم دوم جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد که منجر به خساراتی در محل شد.

براساس آمارهای اولیه، دو تن از نیروهای امنیتی حکومت جولانی در این حمله انتحاری، کشته و تعداد دیگری از آنها مجروح شدند.

بادیه استان دیرالزور در هفته‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت هسته‌های پراکنده داعش بوده است. این گروه هر از گاهی با حملات ناگهانی و انتحاری، مواضع حکومت جولانی و ایست‌های امنیتی این حکومت را در این منطقه هدف قرار می‌دهد.

