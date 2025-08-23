  1. صفحه اصلی
شهادت یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳
شهادت یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

یک شهروند لبنانی در شهرک دیرکیفا در جنوب لبنان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی لبنان گزارش داد که امروز (شنبه)، یک پهپاد اسرائیلی خانه‌ای را در شهرک دیر کیفا در جنوب لبنان هدف قرار داد، بخشی از این خانه را ویران کرد و صاحب خانه را به شهادت رساند.

در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد که، یک انبار تجهیزات نظامی متعلق به حزب‌الله را در آن منطقه مورد حمله قرار داده است.

این حمله جدیدترین نقض توافق آتش‌بس در جنوب لبنان از سوی اسرائیل محسوب می‌شود؛ توافقی که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ همچنان برقرار است، با وجود اینکه ارتش اسرائیل همچنان به عملیات خاک‌برداری، انفجار و حملات هوایی تقریباً روزانه در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

