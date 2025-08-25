به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور افزود: این کاهش دما به دلیل تغییر تدریجی فصل و حرکت به سمت فصل پاییز است و این افت بطئی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با روندی ملایم تعدیل گرما اتفاق خواهد افتاد.
وی بیانداشت: در شهر تهران نیز شاهد همین وضعیت خواهیم بود و دمای هوا در روز پنجشنبه به حدود ۳۵ تا ۳۶ درجه خواهد رسید و این روند تا اواسط هفته بعد ثابت خواهد ماند.
ضیائیان خاطرنشان کرد: پدیده قابل توجه جوی امروز، وقوع بارشهای رگباری در جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان است که ممکن است با احتمال جریان یافتن آب در مسیلها همراه شده و مخاطراتی به صورت محلی به دنبال داشته باشد.
وی ادامهداد: فردا (سه شنبه) نیز احتمال رگبار باران در بعدازظهر در همین مناطق جود دارد و این پدیده طی ۲ تا سه روز آینده تداوم خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از روز چهارشنبه در گیلان شاهد بارشهای خفیف خواهیم بود و همین بارشها در روز جمعه در استانهای مازندران و گلستان ادامه خواهد داشت، اما در سایر مناطق کشور هوایی صاف و آرام پیشبینی میشود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما