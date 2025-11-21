افتتاح پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی در قم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و هفته بسیج، آئین افتتاحیه پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی، با حضور آیت الله سید هادی رفیعی‌پور رئیس مؤسسه پیام امام هادی (علیه‌السلام) در دامنه کوه خضر نبی (علیه‌السلام) برگزار شد.

وی در سخنان کوتاه خود، به آیات سوره مبارکه کوثر اشاره کرد و گفت: ‌کوثر به معنای خیر کثیر و چیزی که سراسرِ آن خیر است گفته می‌شود و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) یکی از مصادیق اصلیِ خیر کثیر است.

وی به تفسیر زمخشری ذیل آیه إِنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ ٱلرِّجسَ أَهلَ ٱلبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطهِیرا اشاره کرد و افزود: پیامبر خدا هرگاه از منزل به سمت مسجد می‌رفتند، وقتی به درب خانه امیرالمومنین علی علیه‌السلام و فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها می‌رسیدند، می‌ایستادند و دو دست مبارک را به درب خانه می‌گذاشتند و می‌فرمودند: الصَّلاةَ یا أهلَ البَیتِ «إنَّما یُریدُ اللّه ُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أهلَ البَیتِ ویُطَهِّرَکُم تَطهیرًا».

این پژوشگر منابع و متون اسلامی، به حضور سادات بنی‌الزهرا در اقصی نقاط عالم اشاره کرد و افزود: امروز در جهان اسلام، چه کسی هست که بخواهد افتخار کند من از نسل ابوسفیان یا یزید هستم! اما می‌بینیم بعضی از علمای اهل سنت، یا سادات اهل سنت، افتخار می‌کنند که ما محبّ حضرت زهرا (علیهالسلام) هستیم.

وی وجود عالمان بزرگ و شخصیت‌های برجسته شیعه که از نسل حضرت فاطمه علیهاالسلام هستند را یکی از شعاع نورانی ام‌ابیها برشمرد و تأکید کرد: اندیشندان و دانشمندان سادات، نظیر: امام خمینی (ره)، مرحوم آیت‌ الله خوئی، علامه طباطبایی، امام خامنه‌ای و سایر علمای دین که در عالم تشیع، خوش درخشیدند، هر کدام، یکی فرزندان حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و یادگاری‌های آن حضرت، به شمار می‌روند.

رئیس موسسه پژوهشی امام هادی (علیه‌السلام) در پایان، صلوات حضرت زهرا (علیهاالسلام) را یکی از راه‌های توسّل به ایشان برشمرد و افزود: عبارت معروف: اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ که در برخی روایات آمده، گویای این است که خداوند متعال، فاطمه را محور قرار داده و سپس به پدر، شوهر و فرزندانش، عنایت فرموده است.

اجرای گروه سرود رایت‌الهدی، بیان بخشی از کرامات شهید محمدرضا شفیعی و روضه‌خوانی توسط ذاکران اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، از دیگر بخش‌های آئین افتتاحیه پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی بود.

سوگواره تجسّمی چادرِخاکی (۵) به همّت گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا در دامنه کوه خضر نبی علیه‌السلام برپا شده و دارای بخش‌هایی چون: مسجدالنبی (ص)، سقیفه، بستر شهادت نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله، استنصار، بیت‌الاحزان باغ فدک، کوچه‌های بنی‌هاشم، بیت‌الزهرا، درب سوخته، بقیع، ظهور، عهد با امام زمان ارواحنافداه و آئینه تاریخ، می‌باشد.

همچنین در حاشیه این سوگواره، غرفه‌ها و خدمات نظیر: بخش کودکان، عفاف و حجاب، جهاد تبیین، نمایش زنده مصائب حضرت، بازارچه خیریه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، توزیع نان گرم صلواتی و موکب پذیرایی، فراهم شده که به سوگواران حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها ارائه می‌گردد.

این سوگواره تا سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۸ الی ۲۳، پذیرایِ ارادتمندان و محبان مادر سادات خواهد بود.

