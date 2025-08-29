به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حملهای هوایی توسط یک پهپاد ارتش اسرائیل به خودرویی در شهرک «صیر الغربیة» واقع در جنوب لبنان، یک رزمنده حزب الله لبنان به شهادت رسید.
این حمله در نزدیکی ورودی شرقی این شهرک و در حوالی ایستگاه السلام رخ داد و به شهادت شهید «احمد نعیم معتوق» منجر شد.
بر اساس گزارشهای محلی، احمد معتوق پیشتر در عملیات انفجار دستگاههای پیجر، مجروح شده بود. او در خودروی شخصی خود در حال بازگشت از مطب دکتر چشم پزشک به منزلش هدف حمله پهپادی ارتش اسرائیل قرار گرفت.
این حادثه در حالی رخ داده که تنشهای مرزی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف این کشور در روزهای اخیر شدت گرفتهاند.
