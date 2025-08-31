به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که حمله به نشست دولت یمن در صنعا، عبور از خطوط قرمز بوده و جنگ وارد مرحله‌ای جدید شده است.

او تأکید کرد که «انتقام حتمی است و عمل ما پیش از سخن ما خواهد بود».

بخیتی در ادامه گفت‌وگوی خود، مسئله فلسطین را «اولویت اول» جنبش انصارالله دانست و افزود: سخنان اخیر «مهدی المشاط» رئیس‌جمهور یمن، بار دیگر بر موضع ثابت این جنبش در حمایت از فلسطین و غزه تأکید کرده است.

او با اشاره به حملات اخیر اسرائیل، تصریح کرد: اشغالگران قادر به شکستن اراده ملت یمن نخواهند بود و انصارالله با هر بهایی که لازم باشد، به حمایت از غزه ادامه خواهد داد.

بخیتی همچنین خاطرنشان کرد که یمن در وضعیت جنگی قرار دارد و تاکنون ضربات متعددی به دشمنان وارد کرده است.

او افزود: «دریافت ضربات امری قابل پیش‌بینی است»، اما تأکید کرد که انصارالله «در تأدیب بریتانیا و ایالات متحده موفق بوده و همین مسیر را در برابر دشمن صهیونیستی نیز ادامه خواهد داد».

گفتنی است بر اساس اعلام ریاست جمهوری یمن در صنعا، در حمله روز پنج‌شنبه، احمد غالب الرهوی نخست‌وزیر یمن و چند تن از وزرا شهید، و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

