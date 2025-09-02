پیام تسلیت شورای عالی مقاومت ملی در پی زلزله شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با نهایت اندوه و تأثر، زلزله ویرانگر در مناطق شرقی کشور افغانستان را که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن صدها تن از هم‌میهنان مظلوم گردید، یک فاجعه بزرگ انسانی توصیف کرد و مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با بازماندگان این حادثه غمبار ابراز داشت.

در پیام منتشرشده از سوی عطامحمد نور، رهبر شورای عالی مقاومت ملی، آمده است: «این رویداد ناگوار در شرایطی بر مردم رنج‌دیده ما واقع شد که افغانستان با چالش‌های سهمگین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نبود یک نظام مشروع و پاسخگو، عملاً زمینه رسیدگی فوری و همه‌جانبه به چنین فاجعه‌ها را محدود ساخته است. این در حالی است که نیازمندی‌های فوری آسیب‌دیدگان به سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی و کمک‌های اضطراری بیش از هر زمان دیگر حیاتی می‌باشد.»

این شورا ضمن طلب آمرزش و رحمت الهی برای جان‌باختگان و شفای عاجل برای مجروحان، از تمام نهادهای امدادرسان جامعه جهانی، سازمان‌های خیریه و نهادهای حقوق بشری تقاضا کرد که در این شرایط بحرانی با ملت افغانستان همکار بوده و هرچه عاجل‌تر به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند.

در پایان پیام تأکید شده است: «ما باورمندیم که مردم افغانستان با تکیه بر روحیه همبستگی، صبر و ایستادگی تاریخی خود، از این آزمون دشوار نیز سربلند بیرون خواهند آمد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان بار دیگر همدردی صمیمانه خویش را به خانواده‌های داغدار ابراز نموده و خود را در اندوه آنان شریک می‌داند.»

