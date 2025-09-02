  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت شورای عالی مقاومت ملی در پی زلزله شرق افغانستان

۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲
کد خبر: 1722836
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، به رهبری عطامحمد نور، با صدور پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، زلزله ویرانگر اخیر در استان‌های شرقی کشور افغانستان را «فاجعه‌ای بزرگ انسانی» خواند و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان خواست برای کمک فوری به آسیب‌دیدگان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با نهایت اندوه و تأثر، زلزله ویرانگر در مناطق شرقی کشور افغانستان را که منجر به جان‌باختن و زخمی‌شدن صدها تن از هم‌میهنان مظلوم گردید، یک فاجعه بزرگ انسانی توصیف کرد و مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با بازماندگان این حادثه غمبار ابراز داشت.

در پیام منتشرشده از سوی عطامحمد نور، رهبر شورای عالی مقاومت ملی، آمده است: «این رویداد ناگوار در شرایطی بر مردم رنج‌دیده ما واقع شد که افغانستان با چالش‌های سهمگین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نبود یک نظام مشروع و پاسخگو، عملاً زمینه رسیدگی فوری و همه‌جانبه به چنین فاجعه‌ها را محدود ساخته است. این در حالی است که نیازمندی‌های فوری آسیب‌دیدگان به سرپناه، مواد غذایی، خدمات صحی و کمک‌های اضطراری بیش از هر زمان دیگر حیاتی می‌باشد.»

این شورا ضمن طلب آمرزش و رحمت الهی برای جان‌باختگان و شفای عاجل برای مجروحان، از تمام نهادهای امدادرسان جامعه جهانی، سازمان‌های خیریه و نهادهای حقوق بشری تقاضا کرد که در این شرایط بحرانی با ملت افغانستان همکار بوده و هرچه عاجل‌تر به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند.

در پایان پیام تأکید شده است: «ما باورمندیم که مردم افغانستان با تکیه بر روحیه همبستگی، صبر و ایستادگی تاریخی خود، از این آزمون دشوار نیز سربلند بیرون خواهند آمد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان بار دیگر همدردی صمیمانه خویش را به خانواده‌های داغدار ابراز نموده و خود را در اندوه آنان شریک می‌داند.»

