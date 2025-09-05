به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن ، فعال رسانه‌ای فلسطینی و از تجلیل‌شدگان در دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)»، در گفت‌وگو با ابنا به بیان دیدگاه‌های خود درباره نهضت حسینی و مقاومت فلسطین پرداخت.

وی که در شبکه‌های الکوثر و الاصیل نیز فعالیت دارد، ضمن تأکید بر همبستگی میان کربلا و غزه گفت: «امروز ما در یک کربلای معاصر زندگی می‌کنیم، یک کربلای واقعی. کربلای حسین صدها سال پیش اتفاق افتاد، اما امروز دوباره مجسم شده است. همان‌طور که آنها طفل شیرخوار عبدالله را کشتند و همان‌طور که زنان و کودکان را کشتند و هر آنچه را که به اهل بیت در کربلا تعلق داشت نابود کردند، امروز در غزه کودکان را می‌کشند، نوزادان نارس را می‌کشند، زنان و مردان را می‌کشند. یک کشتار جمعی در هر مکان در حال وقوع است، زیرا این صهیونیست‌ها به انسانیت ما اعتقادی ندارند. آنها به انسانیت هیچ‌کس به جز یک صهیونیست یهودی اعتقادی ندارند. آنها به صراحت ما را حیوانات انسان‌نما می‌دانند.»

ابوسنینه افزود: «ما همه باید کشته شویم و اگر به شکل انسان خلق شده‌ایم، فقط برای این است که شایسته خدمت به فرزندان خون آبی صهیونیستی باشیم، آنها این‌گونه فکر می‌کنند. به همین دلیل، صهیونیست‌ها برای تمام بشریت و تمام انسانیت خطر هستند. کسی که امروز با صهیونیست‌ها مقاومت می‌کند، بزرگترین خدمت را به بشریت ارائه می‌دهد.»

این فعال رسانه‌ای فلسطینی در پایان، وظیفه همه آزادگان جهان را مقابله با این رژیم دانست و تأکید کرد: «بر همه آزادگان جهان واجب است که متحد شوند و یک جبهه واحد تشکیل دهند تا در برابر این هیولای تلمودی که توسط استکبار غرب و آمریکا حمایت می‌شود، بایستند. این وظیفه هر انسانی است که در واقعیت معاصر ما برای پایان دادن به این غده سرطانی با آن مقابله کند، همان‌طور که رهبر بزرگ و جهانی، امام خمینی، می‌فرمود.»

