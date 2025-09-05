به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن آزادگان، برگزیده بخش ولاگ (ویدیوبلاگ) در رویداد «نحن أبناء الحسین(ع)»، در گفت‌وگو با ابنا، برگزاری این رویداد را اقدامی ارزشمند دانست و به تشریح ویژگی‌های آن پرداخت.

وی درباره اثر خود اظهار داشت: «اثری که من به این رویداد فرستادم، مجموعه‌ای از ویدیوهای شخصی من است که در ایام اربعین از نجف تا کربلا ضبط کرده‌ام.»

آزادگان، رویکرد گسترده این رویداد را مهم‌ترین نقطه قوت آن برشمرد و افزود: «به نظر من، این رویداد با نگاهی جبهه‌ای و عمیق به جریان اربعین، صرفاً در یک بعد یا یک حوزه رسانه‌ای محدود نمانده است، بلکه در بخش‌های متنوعی همچون عکس، اینفوگرافیک، فیلم، ولاگ و پادکست، آثار ارزشمندی را گردآوری کرده است.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد در سال‌های آینده نیز با همین نگاه وسیع ادامه پیدا کند و به تقویت جریان رسانه‌ای اربعین کمک کند.

