به دنبال افزایش نگران‌کننده جرایم ناشی از نفرت در جامعه، دولت کانادا قانونی جدید تحت عنوان «قانون مقابله با نفرت» را معرفی کرد تا اقدامات خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز علیه اقلیت‌ها را محدود کند.

طبق اعلام وزارت دادگستری کانادا، این قانون با اصلاح قانون جنایی این کشور، اقداماتی از جمله جرم‌انگاری ایجاد مانع یا تهدید افراد برای دسترسی به اماکن مذهبی، مدارس و مراکز اجتماعی، تعریف جرایم ناشی از نفرت، و جرم‌انگاری تبلیغ نفرت علیه گروه‌های مشخص از طریق نمایش نمادهای مرتبط با تروریسم یا نفرت را شامل می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، بیشترین جرایم نفرت‌آمیز گزارش‌شده در کانادا علیه جوامع مسلمان و سیاه‌پوستان بوده است.

این قانون همچنین روند پیگرد قانونی تبلیغات نفرت‌آمیز را ساده می‌کند و با حذف نیاز به کسب رضایت دادستان کل، به پلیس امکان می‌دهد سریع‌تر علیه جرایم ناشی از نفرت اقدام کند.

دولت کانادا اعلام کرده این قانون با احترام به آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، تمرکز خود را بر رفتارهای مجرمانه‌ای قرار می‌دهد که امنیت و دسترسی به اماکن عمومی و جامعه را تهدید می‌کنند.

