به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان روز سه‌شنبه، ۱۱ شهریور، با نشر خبرنامه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی میان مریم بنت علی ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان خبر داد.

بر اساس این خبرنامه، مقام قطری ضمن ابراز تسلیت و همدردی به بازماندگان قربانیان زلزله، تأکید کرده است که دوحه آماده است در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه برای آسیب‌دیدگان این فاجعه اقدام کند.

امیرخان متقی نیز در این گفت‌وگو از ابراز همدردی و حمایت دولت قطر قدردانی کرده و توضیحاتی در مورد ابعاد خسارات و تلاش‌های حکومت سرپرست افغانستان برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ارائه داده است.

این تماس تلفنی در حالی انجام می‌شود که جامعه جهانی طی روزهای اخیر بارها بر ضرورت همکاری فوری برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در شرق افغانستان تأکید کرده است.

...

پایان پیام/