درخواست برای پیگرد قضایی عاملات شکنجه مسلمانان در گجرات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته هماهنگی اقلیتها در ایالت گجرات در اطلاعیهای خطاب به مقامات ارشد این ایالت خواستار اقدام فوری علیه عوامل شکنجه بازداشتشدگان مسلمان در این منطقه شد.
این جوانان مسلمان در جریان مراسمی بازداشت شده و در روزهای ۲۶ و ۲۷ آگوست، علنا مورد تحقیر قرار گرفته در معابر عمومی چرخانده شدند.
مجاهد نفیس، دبیر کمیته هماهنگی اقلیتها، اعلام کرد که تاکنون هیچ اقدامی علیه مأموران دخیل در تحقیر و شکنجه بازداشتشدگان انجام نشده است. این کمیته اقدامات پلیس تحت عنوان «تمرین بازسازی» را نقض جدی ماده ۲۱ قانون اساسی هند میداند که حق حیات و آزادی شهروندان را تضمین میکند.
نفیس در این اطلاعیه تأکید کرد: رفتار پلیس نقض جدی حقوق تضمینشده توسط قانون اساسی و دیوان عالی کشور است.
این کمیته همچنین خواستار پیگرد قانونی و اعمال مجازات علیه مأموران متخلف شده و اعلام کرد در صورت عدم اقدام مقامات، آماده پیگیری قانونی بیشتر است.
کمیته هماهنگی اقلیتها و گروههای مدافع حقوق بشر، بار دیگر این گونه حوادث شکنجه در بازداشتگاهها را محکوم کرده و هشدار دادند که چنین اقدامات مکرر باعث سلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میشود.
