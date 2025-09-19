به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملیندا کاتز، دادستان کوئینز، اعلام کرد که جرمی فیستل اهل تگزاس هفته گذشته به جرم ارسال پیامک و پیام صوتی حاوی تهدیدات اسلام‌هراسانه و خشونت‌آمیز علیه زهران ممدانی، نامزد دموکرات شهرداری نیویورک و عضو جامعه مسلمانان آمریکایی-آسیایی، بازداشت شده است.

این پیام‌ها شامل الفاظ توهین‌آمیز، تهدید به مرگ و آرزوی بیماری‌های کشنده برای خود ممدانی و خانواده و دوستانش بوده است. همچنین ممدانی گفته شده بود که از آمریکا خارج شود و به اوگاندا برود.

پس از تحقیقات واحد جرایم ناشی از نفرت پلیس نیویورک، فیستل در تگزاس دستگیر و به کوئینز منتقل شد. با این حال وی اتهامات مرتبط با آزار و اذیت و صدور تهدیدات تروریستی ناشی از نفرت را رد کرده است. در صورت محکومیت، او ممکن است متحمل تا ۱۵ سال حبس بشود.

سخنگوی کارزار ممدانی اعلام کرد، این نامزد مصمم است که نیویورک شهری امن برای همه افراد، بدون توجه به مذهب، زمینه فرهنگی یا هویت آنها باشد.

ملیندا کاتز، دادستان کوئینز، تأکید کرد که تهدید به خشونت علیه هر مقام منتخبی جدی گرفته می‌شود و در گفت‌وگوهای سیاسی جایی برای نفرت و تعصب وجود ندارد.

