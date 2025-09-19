به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار یک ویدیوی تولیدشده با هوش مصنوعی از سوی شاخه ایالتی حزب بهاراتیاجاناتا در آسام، با موجی از انتقادات گسترده مواجه شد.

این ویدیو، که اعضای جامعه مسلمان را در حال تصرف زمین‌های دولتی و اماکن عمومی نشان می‌دهد، واکنش منفی شهروندان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی را به همراه داشت.

در این ویدیو که با عنوان «آسام بدون بهاراتیاجاناتا» تولید شده، مسلمانان را در فرودگاه، ورزشگاه‌ها و سالن‌های عمومی شهر با اعداد اغراق‌شده نمایش می‌دهد و همچنین راهول گاندی، رهبر کنگره ملی هند و رئیس حزب اپوزوسیون لوک‌سابا را با یک مقام پاکستانی مرتبط نشان می‌دهد، که به‌طور ضمنی حزب رقیب را به دشمن دیرینه هند یعنی پاکستان مرتبط می‌کند.

اسدالدین اویسی، نماینده هیئت ملی مسلمانان حیدرآباد، این ویدئو را محکوم کرده و حزب بهاراتیاجاناتا را به ترویج ایدئولوژی تندروی هندو و هدف‌گذاری برای ایجاد هند بدون مسلمان متهم کرد.

فعالان اجتماعی و خبرنگاران نیز این ویدیو را تلاشی برای ایجاد نفرت و ترس علیه مسلمانان دانسته و آن را اقدامی خطرناک در راستای تفرقه‌افکنی و تخریب همبستگی اجتماعی توصیف کردند.

این حادثه مشابه انتشار ویدیوهایی در ایالت‌های دیگر هندوستان است که در آنها مسلمانان را به تصرف خانه‌ها یا اماکن عمومی متهم کرده و باعث شده حزب حاکم بهاراتیاجاناتا متهم به استفاده از اسلام‌هراسی برای کسب منافع سیاسی شود.

**************

پایان پیام/ 345