به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «جاناتان رینولدز» وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا امروز (دوشنبه) اعلام کرد که این کشور قصد دارد کشور فلسطین را پیش از انتخابات عمومی بعدی که انتظار میرود تا میانه سال ۲۰۲۹ برگزار شود، به رسمیت بشناسد.
رینولدز در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز و در پاسخ به این پرسش که آیا بریتانیا، فلسطین را پیش از انتخابات آینده به عنوان یک کشور به رسمیت خواهد شناخت، گفت: «در این دوره پارلمان، بله، اگر این اقدام منجر به آن پیشرفتی شود که ما نیاز داریم. اما فراموش نکنید، ما فقط یکبار میتوانیم این کار را انجام دهیم.»
وی هشدار داد که در صورت انجام «یک شناسایی نمادین» که نتواند به جنگ غزه پایان دهد، لندن باید به دنبال ابزار دیگری برای فشار بر رژیم صهیونیستی باشد؛ بهویژه پس از آنکه صادرات تسلیحات را متوقف کرده، از مذاکرات تجاری خارج شده و وزیران صهیونیست را تحریم کرده است.
این مقام بریتانیایی افزود: «ما میخواهیم از لحظهای کلیدی مانند این استفاده کنیم به شکلی که تنها نیازهای فلسطینیها را برآورده نکند، بلکه نیازهای اسرائیلیها را نیز تأمین کند. منظورم این است که راهحل ۲ دولتی تنها راه برای پایان این درگیری است.»
روز جمعه، ۲۲۱ نماینده پارلمان بریتانیا از ۹ حزب مختلف با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به «کر استارمر» نخستوزیر این کشور، از وی خواستند تا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارد.
هفته گذشته نیز «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد که کشورش در نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را بهطور رسمی به رسمیت خواهد شناخت.
تا سال ۲۰۲۵، کشور فلسطین از سوی ۱۴۷ کشور به رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل مخالفت کرده و آن را وتو کرده است. از سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۱۰ کشور دیگر از جمله ایرلند، نروژ، اسپانیا و ارمنستان، فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
