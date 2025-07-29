به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری SBS استرالیا گزارش داد که این کشور از زمان آغاز جنگ غزه، شاهد افزایش چشمگیر موارد اسلامهراسی بوده است و زنان و دختران مسلمان بهطور قابلتوجهی هدف این خشونتها قرار گرفتهاند.
نورا اَمَت، مدیر اجرایی سازمان «ثبت موارد اسلامهراسی» (Islamophobia Register Australia) اعلام کرد که حدود ۷۵ درصد از قربانیان این حوادث را زنان تشکیل میدهند و بیشتر عاملان نیز مردان غیرمسلمان هستند.
وی افزود که اگرچه رخدادهای سیاسی مانند جنگ غزه در بروز اسلامهراسی مؤثرند، اما تنها عامل نیستند و لحن سیاستمداران نیز نقش مهمی در کاهش یا افزایش این رفتارها دارد.
در مارس گذشته، بیش از ۶۰۰ مورد اسلامهراسی حضوری و آنلاین را بین ژانویه ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۴ بررسی گردید. نتایج نشان داد زنان مسلمان، بهویژه زنان محجبه، عمده قربانیان این خشونتها بودهاند.
این افزایش اسلامهراسی در حالی رخ میدهد که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حدود 60 هزار فلسطینی کشته و دهها هزار نفر دیگر مجروح شدهاند. رژیم صهیونیستی همچنین با پروندههای جنایت جنگی در دادگاههای بینالمللی روبروست.
