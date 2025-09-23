به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور برزیل لولا داسیلوا در ابتدای نشست سازمان ملل، به امانوئل مکرون و محمد بن سلمان، به خاطر رهبریشان در این نشست تبریک گفت و یادآوری کرد که ایده ایجاد دو کشور در سال ۱۹۴۷، زمانی که سازمان ملل طرح تقسیم ارائه شده توسط اسوالدو آرانا، برزیلی، را تصویب کرد، مطرح شد. او با ابراز تاسف گفت: «در آن زمان، چشمانداز دو کشور متولد شد، اما فقط یک کشور محقق شد.»
انتقاد از اسرائیل و محاصره سازمان ملل
رئیس جمهور برزیل در سخنرانی خود اشغال سرزمینهای فلسطینی را محکوم کرد و اظهار داشت که جامعه بینالمللی نمیتواند پاکسازی قومی جاری را نادیده بگیرد. او پرسید: «چگونه میتوانیم در مواجهه با اشغال غیرقانونی که با هر شهرک جدید گسترش مییابد، درباره قلمرو صحبت کنیم؟ چگونه میتوانیم در مواجهه با پاکسازی قومی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، جمعیت را حفظ کنیم؟»
به گفته لولا داسیلوا، این درگیری «بزرگترین نماد موانع پیش روی چندجانبهگرایی» است و استبداد وتوی شورای امنیت، دلیل وجودی سازمان ملل را تضعیف میکند. او افزود: «همچنین این امر خلاف رسالت جهانی آن است و مانع از پذیرش به عنوان عضو کامل کشوری میشود که ایجاد آن از اختیار خود مجمع عمومی ناشی میشود.»
نسلکشی در غزه
لولا داسیلوا اقدامات انجام شده توسط حماس را غیرقابل قبول خواند، اما تأکید کرد که هیچ بهانهای برای واکنش نامتناسب اسرائیل وجود ندارد. او محکوم کرد: «حق دفاع، کشتار بیهدف غیرنظامیان را مجاز نمیداند. هیچ چیز گرفتن جان کودکان را توجیه نمیکند. هیچ چیز تخریب ۹۰ درصد خانههای فلسطینیان را توجیه نمیکند. هیچ چیز استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و هدف قرار دادن افراد گرسنهای که به دنبال کمک هستند را توجیه نمیکند.»
او تأکید کرد: «آنچه در غزه اتفاق میافتد نه تنها نابودی مردم فلسطین، بلکه تلاشی برای نابودی رویاهای آنها برای تشکیل یک ملت است.»
به گفته او، بیش از نیم میلیون فلسطینی غذای کافی ندارند، رقمی که بیشتر از جمعیت شهرهایی مانند میامی یا تل آویو است. او انتقاد کرد: «گرسنگی فقط جسم را آزار نمیدهد؛ بلکه روح را نیز متلاشی میکند.»
لولا داسیلوا یادآوری کرد که برزیل از سال ۲۰۱۰، در دوره دوم ریاست جمهوری او، رسماً فلسطین را در مرزهای ۱۹۶۷، که شامل نوار غزه و کرانه باختری میشود، به رسمیت شناخته است.
در ماههای اخیر، این جنبش در سراسر جهان شتاب بیشتری گرفته است: کانادا و بریتانیا از جمله جدیدترین کشورهایی هستند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند و به بیش از ۱۴۰ کشوری که پیشتر این تصمیم را گرفته بودند، پیوستهاند. این اقدام نمادین تلقی میشد، زیرا آنها اولین دو کشور عضو گروه ۷ بودند که در کنار سایر دولتهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلند، نروژ، اسلوونی و اکنون پرتغال، این اقدام را اتخاذ کردند. امروزه، تقریباً ۸۰٪ از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد رسماً کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند.
اصلاح چندجانبهگرایی
لولا داسیلوا در مواجهه با انفعال شورای امنیت سازمان ملل، از مسئولیتپذیری مجمع عمومی حمایت کرد. او از ایجاد نهادی با الگوبرداری از کمیته ویژه علیه آپارتاید که نقش محوری در پایان دادن به رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی داشت، حمایت کرد.
او در پایان سخنانش گفت: «تأکید بر گفتگو و حق تعیین سرنوشت برای فلسطین، عملی عادلانه و گامی اساسی در جهت احیای قدرت چندجانبهگرایی و بازیابی حس جمعی انسانیت ماست.» و بار دیگر توانایی خود را در یافتن راهحلهایی با محوریت گوش دادن و صلح به جهانیان نشان داد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما