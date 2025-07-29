در پی ادامه بحران انسانی در غزه و عدم اقدام قاطع دولت کانادا، نماینده ویژه دولت فدرال در امور اسلام‌هراسی هشدار داد که بسیاری از مسلمانان ساکن این کشور احساس عدم تعلق و نادیده‌گرفته‌شدن دارند.

نماینده ویژه کانادا در مبارزه با اسلام‌هراسی اعلام کرد عدم اقدام معنادار دولت فدرال در قبال بحران غزه باعث تحلیل حس تعلق بسیاری از مسلمانان مقیم این کشور شده است. امیره الغوابی در مصاحبه‌ای با خبرنگار پرس کانادا گفت که «این وضعیت هولناک، عمیقا به حس تعلق مردم لطمه می‌زند».

وی تصریح کرد که خانواده‌های مسلمان کانادایی به‌شدت تحت تأثیر حملات نظامی رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های کمک‌رسانی در غزه قرار گرفته‌اند. وی با اشاره به مرگ هزاران فلسطینی و افزایش نگرانی‌ها گفت بسیاری معتقدند کانادا با وجود صدور بیانیه‌های مختلف، اقدام عملی کافی انجام نداده است. این موضوع باعث افزایش ترس میان خانواده‌های دارای بستگان در منطقه غزه شده است.

الغوابی افزود جوامع مسلمان و عرب در کانادا احساس می‌کنند دولت امور را به حال خود رها کرده است و این سوال را می‌پرسند که «چند نفر باید بمیرند تا اقدام محکمی صورت گیرد؟»