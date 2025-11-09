جولانی برای دیدار با ترامپ وارد پایتخت آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه وارد شهر واشنگتن پایتخت آمریکا شد؛ سفری تاریخی که نخستین دیدار رسمی یک رئیس‌جمهور سوری از کاخ سفید به شمار می‌رود.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، قرار است که جولانی در این سفر با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند.

الشرع پیش‌تر برای نخستین‌بار به ایالات متحده آمریکا سفر کرده بود تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند و در آنجا سخنرانی ایراد نماید؛ با این حال، سفر کنونی او به واشنگتن نخستین دیدار رسمی یک رئیس‌جمهور سوری از پایتخت آمریکا محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام «تام بَرَاک»، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، انتظار می‌رود دمشق در جریان این سفر توافقی برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه داعش که به رهبری واشنگتن فعالیت می‌کند، امضا کند.

در همین حال، خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گزارش دادند که ایالات متحده قصد دارد پایگاهی نظامی در نزدیکی دمشق ایجاد کند؛ اما وزارت امور خارجه حکومت جولانی، این موضوع را تکذیب کرده و آن را بی‌اساس خوانده است.

پیش از انجام این سفر، ایالات متحده آمریکا روز جمعه نام احمد الشرع را به‌طور رسمی از فهرست تحریم‌ها حذف کرد؛ اقدامی که تنها چند روز پیش از سفر او به واشنگتن و یک روز پس از آن انجام شد که شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم‌ها علیه او را لغو کرده بود.

تا تنها یک سال پیش، احمد الشرع که در آن زمان با نام «ابومحمد الجولانی» شناخته می‌شد، رهبری گروه «هیئت تحریر الشام» را بر عهده داشت؛ گروهی که از شاخه سوری القاعده منشعب شده بود. وی در سال ۲۰۱۳ از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان رهبر این گروه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود.

پیش‌بینی می‌شود که ترامپ و الشرع در جریان این دیدار درباره آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت جولانی و اسرائیل نیز گفت‌وگو کنند.

ترامپ در ماه مه گذشته از رئیس دولت موقت سوریه خواسته بود تا به توافق‌ ابراهیم بپیوندد؛ روندی که در سال ۲۰۲۰ میلادی منجر به عادی‌سازی روابط چند کشور عربی با اسرائیل شد.

الشرع در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که مذاکرات با اسرائیل با هدف دستیابی به توافقی امنیتی صورت می‌گیرد که بر اساس آن، اسرائیل از مناطقی در جنوب سوریه که پس از سقوط حکومت بشار اسد در آن پیشروی کرده بود، عقب‌نشینی کند و حملات خود را متوقف سازد.

سوریه از دسامبر گذشته شاهد چندین حمله هوایی و نفوذ نیروهای اسرائیلی در جنوب کشور بوده است، بی‌آنکه حکومت جولانی پاسخی به آن‌ها بدهد.

