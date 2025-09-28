برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در نجف اشرف + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت جهاد و شهادت و مقاومت به مناسبت نخستین سالروز شهادت سیدالشهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر نجف اشرف، برگزار شد.

در این مراسم نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، علما و طلاب حوزه علمیه نجف اشرف، شیوخ عشایر و اقشار مختلف مردم عراق، حضور داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق و حجت الاسلام و المسلمین «عوادی» از علمای حوزه علمیه نجف اشرف در این مراسم در خصوص شخصیت ایمانی، اخلاقی و جهانی شهید سیدحسن نصرالله به سخنرانی پرداختند.

