پیام تسلیت آیت‌الله سیفی مازندرانی درپی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۲
کد خبر: 1732785
آیت‌الله سیفی مازندرانی در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله العظمی سیستانی از مراجع تقلید جهان تشیع را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی

إنّا لله و إنَّا إلیه راجعون

جناب حجة الإسلام و المسلمین حاج سید جواد شهرستانی (زید عزه)

رحلت متعلقه مکرمه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی(دام ظله) را به محضر شریف معظم له، جنابعالی و آقازادگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

از خداوند متعال، غفران و رضوان الهی برای آن فقیده سعیده و اجر و عافیت برای معظم له، جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت دارم.

علی اکبر سیفی مازندرانی
 ۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هـ.ق

