به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در پیامی درگذشت همسر آیتالله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی
إنّا لله و إنَّا إلیه راجعون
جناب حجة الإسلام و المسلمین حاج سید جواد شهرستانی (زید عزه)
رحلت متعلقه مکرمه حضرت آیتالله العظمی سیستانی(دام ظله) را به محضر شریف معظم له، جنابعالی و آقازادگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.
از خداوند متعال، غفران و رضوان الهی برای آن فقیده سعیده و اجر و عافیت برای معظم له، جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت دارم.
علی اکبر سیفی مازندرانی
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هـ.ق
