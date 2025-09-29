اسرائیل از قطر عذرخواهی کرد/ نتانیاهو تجاوز را «نقض غیرعمد» عنوان کرد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اسرائیل به صورت رسمی و تلفنی از دولت قطر بابت حمله موشکی به یکی از محلات مسکونی دوحه عذرخواهی کرد. بنا به گزارش رسانه‌های عربی، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، ضمن بیان این عذرخواهی، متعهد شد که چنین اقدامی در آینده تکرار نخواهد شد.

براساس گزارش‌ها، حمله‌ی موشکی اسرائیلی به منطقه‌ای مسکونی در دوحه رخ داد که خساراتی به ساکنان آن وارد کرد. با پیگیری دولت قطر، اسرائیل پذیرفت که این حمله «غیر عمدی» بوده است و اظهار داشت که هدف خاصی را مدنظر نداشته‌اند.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در تماس با مقام‌های قطری این موضوع را تصحیح کرده و در عین حال تاکید نموده است که «مسائل امنیتی و اطلاعاتی» ممکن است منجر به خطا شود، اما در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود.

واکنش‌ها و پیامدها

این عذرخواهی در شرایطی صورت گرفت که مناسبات منطقه‌ای طی ماه‌های اخیر با تنش‌ها و درگیری‌های متعدد همراه بوده است.

قطر، به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در سیاست خاورمیانه و میانجی در برخی پرونده‌ها، پیش از این نیز نقش حساسی در تعاملات رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای منطقه ایفا کرده است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که این اقدام اسرائیل تلاشی است برای کاهش فشار دیپلماتیک و کنترل تنش‌های احتمالی که می‌تواند دامنه آن به دیگر کشورهای منطقه سرایت کند.

در مقابل، گروه‌ها و جریان‌های مقاومت، این عذرخواهی را نشانه ضعف و فشار منطقه‌ای دانسته و هشدار داده‌اند که این عمل، تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی است.

