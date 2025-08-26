به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد مسلمانان روسیه به همراه ناشر کتاب «اسلام در قفقاز شمالی» به حکم دادگاه مسکو مبنی بر ممنوعیت این اثر اعتراض کردند.

این دانش‌نامه، که نتیجه بیش از یک دهه پژوهش است، با هدف ارائه تصویری جامع از اسلام در منطقه و تنوع فرهنگی و زبانی آن تهیه شده بود و ماهیت دانشگاهی دارد.

دادستانی با استناد به دو مقاله مشخص، «وهابی‌ها در قفقاز شمالی» و «تاریخ اسلام در چچن»، اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی را مطرح کرد و کتاب در فهرست آثار ممنوعه قرار گرفت و توزیع آن متوقف شد.

ایلدار نوریمانوف، ویرایشگر ناشر، این اتهامات را شخصی و ناشی از اختلافات گذشته دانست. دیمیر موختدینوف، جانشین ریاست نهاد روحانی مسلمانان، اعلام کرد جریمه‌های مالی در برخی احکام صادر شده اما کتاب از بین نرفته است و آن‌ها قصد دارند در دادگاه‌های عالی‌تر برای حفظ اعتبار علمی و حقوقی اثر تجدیدنظر کنند.

