اقدام نمایشی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در اجلاس عربی-اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند روز پس از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دوحه، پایتخت قطر، برای ترور رهبران ارشد حماس، اجلاس اضطراری عربی-اسلامی در این کشور برگزار شد تا راهکارهای مقابله با رژیم صهیونیستی بررسی شود.

در پایان اجلاس، بیانیه‌ای صادر شد که در آن ضمن محکومیت تجاوز رژیم به قطر و دیگر کشورها از جمله سوریه، ایران و لبنان، ادامه نسل‌کشی، گرسنگی و پاک‌سازی قومی در غزه و همچنین فعالیت‌های شهرک‌سازی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه در کرانه باختری و بیت‌المقدس محکوم شد.

همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواسته شد فشار دیپلماتیک وارد کرده و اقدامات قانونی علیه رژیم صهیونیستی انجام دهند، بدون آنکه اشاره‌ای به واکنش نظامی شود.

دکتر عصام خواجه، دبیرکل حزب اتحاد مردمی دموکراتیک اردن، نتایج این اجلاس را ناکافی خواند و گفت: «کشورهای حوزه خلیج‌فارس به دلیل روابط اقتصادی و امنیتی با آمریکا نمی‌توانند تصمیمات جدی برای مقابله با رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.»

او بیانیه نهایی اجلاس فوق را به «کلی‌گویی» متهم کرده و آن را تلاشی برای فرونشاندن خشم عمومی دانست. خواجه همچنین افزود که هیچ زمان‌بندی مشخص یا مکانیسم عملی برای این بیانیه ارائه نشده است.

خواجه همچنین تصریح کرد که راه‌حل دو کشور و ابتکار صلح عربی دیگر راهگشا نیست و اقدامات کشورهای عربی، حتی پس از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به قطر، بیشتر حول حفظ منافع خود و روابط با آمریکا متمرکز است.

اجلاس علاوه بر محکومیت‌ها، هیچ اقدام عملی مؤثری برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه یا فشار بر رژیم صهیونیستی و آمریکا ارائه نکرده است.

