به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی آتش‌سوزی اخیر مسجدی در شهر پیس‌هیون، بررسی‌ها نشان می‌دهد موجی از حملات اسلام‌ستیزانه در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ سراسر بریتانیا را دربر گرفته است؛ با وجود شدت این حوادث، هیچ واکنش جدی از سوی دولت یا رسانه‌های ملی مشاهده نشده است.

به گزارش گروه «مستندسازی سرکوب مسلمانان» (DOAM)، در این ماه دست‌کم ۱۲ حمله اسلام‌هراسانه در نقاط مختلف این کشور رخ داده است که از آتش‌سوزی مسجد گرفته تا توهین و حمله فیزیکی به مسلمانان را شامل می‌شود. این گزارش که در شبکه اجتماعی ایکس بیش از ۱۸۷ هزار بار دیده شد، با وجود گستردگی بازتاب آنلاین، در رسانه‌های جریان اصلی پوشش نیافت و دولت نیز هیچ نشست اضطراری برای بررسی آن برگزار نکرد.

در میان این رویدادها می‌توان به تخریب مرکز اسلامی اپسوم در سوری، حمله لفظی به یک مادر مسلمان در کاونتری، شکستن پنجره‌های مسجد «الاف» در منچستر، حمله به دختر مسلمان در اسکاتلند، و پاشیدن خون و انداختن سر خوک مقابل منزل خانواده‌ای مسلمان در اسکس اشاره کرد. همچنین مواردی از نوشتن شعارهای توهین‌آمیز، کشیدن صلیب سنت جورج روی مساجد و خودروهای مسلمانان و ضرب و شتم کودکان مسلمان در بیرمنگام گزارش شده است.

ناظران می‌گویند این حملات حاصل سال‌ها فضای منفی سیاسی و رسانه‌ای علیه مسلمانان و رشد فعالیت جریان‌های راست افراطی است که چهره‌ای غیرانسانی از مسلمانان ارائه داده‌اند. در حالی که دولت در آوریل ۲۰۲۵ وعده تأمین بودجه مقابله با نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان را داده بود، منتقدان می‌گویند این اقدام بدون اراده سیاسی و واکنش عملی، صرفا در حد شعار باقی مانده است.

به نظر می‌رسد که دولت انگلیس باید با قاطعیت بیشتری با جرائم نفرت‌محور برخورد کند و مسلمانان را شهروندانی برابر بداند. رسانه‌ها نیز باید از بازتولید نفرت و تبعیض پرهیز کرده و با دقت و بی‌طرفی برابر به پوشش رنج قربانیان همه ادیان بپردازند.

**************

پایان پیام/ 345