آغاز تحقیقات پلیس جنایی کانادا در پی قتل چهره محبوب جامعۀ اسلامی اوشاوا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس کانادا تحقیقات جنایی دربارهٔ قتل «ابراهیم بالا»، مرد ۸۰ سالهای را آغاز کرده است که پیکر بیجان او عصر پنجشنبه در نزدیکی مرکز اسلامی اوشاوا در ایالت انتاریو پیدا شد. مأموران حوالی ساعت ۴:۲۰ بعدازظهر ابراهیم بالا را با آثار واضح جراحات یافتند؛ تلاش نیروهای امدادی برای نجات جان او بینتیجه ماند و مرگش در محل تأیید شد.
پلیس، این حادثه را هفتمین مورد قتل در منطقه در سال جاری خواند و اعلام کرد که حمله احتمالاً اندکی پس از خروج ابراهیم بالا از مسجد در ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر رخ داده است. ابراهیم بالا که از دههٔ ۱۹۷۰ در شهر اوشاوا زندگی میکرد، از چهرههای محبوب و شناختهشدهٔ جامعهٔ اسلامی این شهر بود و بهخاطر سخاوت و حمایت از مهاجران جدید احترام ویژهای داشت. مرکز اسلامی اوشاوا در بیانیهای از او به عنوان، برادری عزیز برای جامعه یاد کرده و اعضای جامعه اسلامی شامگاه جمعه در مسجد گرد هم آمدند تا یاد و خاطرۀ او را گرامی دارند.
پلیس هنوز مظنونی را معرفی نکرده اما از مردم خواسته است هرگونه رفتار مشکوک در بازهٔ زمانی بین ساعت ۲:۳۰ تا ۴:۲۰ بعدازظهر را گزارش دهند. واحد جرایم ناشی از نفرت پلیس کانادا نیز در تحقیقات مشارکت دارد و همهٔ انگیزههای ممکن، از جمله احتمال نفرتمحور بودن حمله، در حال بررسی است. پلیس وعده داده است روندی شفاف و حساس در همکاری نزدیک با رهبران مسجد و جامعه محلی دنبال کند.
.........
پایان پیام
نظر شما