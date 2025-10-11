  1. صفحه اصلی
شهادت و زخمی‌شدن چند نفر در پی حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان + تصاویر

۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۷
کد خبر: 1737148
در ساعات اولیه صبح امروز شنبه، یک نفر در پی حملات هوایی اسرائیل به منطقه‌ای میان مصیلح و النجاریه در جنوب لبنان به شهادت رسید و چند تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار شبکه المیادین از جنوب لبنان اعلام کرد که در ساعات اولیه صبح امروز شنبه، یک نفر در پی حملات هوایی اسرائیل به منطقه‌ای میان مصیلح و النجاریه به شهادت رسید و چند تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل، ماشین‌آلات حفاری و بولدوزرهایی را هدف قرار داده‌اند که در حال فعالیت در این منطقه بودند. این حملات موجب انسداد مسیر ارتباطی میان دو شهر صیدا و نبطیه شد و تلاش‌هایی برای بازگشایی این مسیر در جریان است.

گفتنی است رژیم اشغالگر اسرائیل از زمان توافق آتش‌بس در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، به نقض مکرر آن ادامه داده و مناطق مختلف لبنان را هدف حملات و بمباران قرار داده است.

این اقدامات با وجود توافق رسمی، همچنان ادامه دارد و موجب نگرانی‌های گسترده در سطح منطقه شده است.

