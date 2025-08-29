افزایش تدابیر امنیتی در مساجد بریتانیا در پی تظاهرات ضدپناهجویان در این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها علیه محل‌های اسکان پناهجویان، مساجد در نقاط مختلف بریتانیا تدابیر امنیتی خود را تشدید کرده‌اند.

این اعتراض‌ها از ماه ژوئیه آغاز شد و پس از طرح اتهام تجاوز علیه یکی از ساکنان هتل «بل» در ایپینگ و صدور دستور قضایی برای توقف استفاده از این مرکز، گسترش یافت.

وزارت کشور هزینه تأمین امنیت مسجد «هیرلو» که در نزدیکی این هتل قرار دارد را برعهده گرفته است. در عین حال، رهبران جوامع اسلامی نسبت به پیامدهای این اعتراض‌ها هشدار داده‌اند.

عبدالخالق، خادم مسجد هیرلو، و عبدالمالک، رئیس مسجد ایستون جمیا در بریستول، تأکید کردند که نباید جرایم یک فرد، آن هم وقتی تنها در حد اتهام هستند، بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن جایگاه پناهجویان یا مسلمانان در جامعه شود.

به گفته فعالان، افزایش تجمعات اعتراضی و فضای سیاسی پیرامون آن، خطر تشدید اسلام‌هراسی و احساس طردشدن در میان مسلمانان و پناهجویان را به همراه دارد.

